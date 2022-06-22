Türkiye Gazetesi

Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş katıldı. DATA tesisinin açılışında sualtı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içindeki test kapsülü, Bakan Varank'ın geri sayımının ardından ‘Bismillah, salvo ateş’ komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası'na doğru ateşlenen kapsül, başarıyla suyun yüzeyine ulaştı.

DENİZALTI MÜHİMMATLARI TEST EDİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Böyle bir kabiliyeti ülkemize kazandırdığınız için tebrik ediyorum. İnşallah buradaki kabiliyetlerle Türkiye'nin caydırıcılığı çok daha fazla artacak. Sadece biz değil, çocuklarımız da torunlarımız da sizlere minnettar kalacak. Bu altyapı, denizaltıların kullanacağı bütün mühimmatların test edilebileceği, bir denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltından havaya, karaya ya da deniz yüzeyine atılan bütün roket sistemlerinin, mühimmatların kolayca test edilebildiği bir altyapı. Tabii böyle bir kabiliyete sahip olmak, özellikle denizaltıların kullanacağı güdümlü füzeler dahil önemli mühimmatların geliştirilme süreçlerini çok hızlandıracak.” dedi.

Türkiye’nin son dönemde savunma sanayi alanında önemli kabiliyetler kazandığını ve bunları her alana yaymaya çalıştığını belirten Varank, “Mavi vatanda gelecekte oluşabilecek bütün risklere karşı vatan savunmasına kararlı bir şekilde devam eden Türkiye'nin özellikle deniz alanında da kendi kabiliyetlerini geliştirmesi, savunma sanayisi alanında denizde birtakım kabiliyetleri başarması önemli.” şeklinde konuştu.

Bakan Varank, devamında ise ülkeye kazandırılan test altyapısıyla söz konusu kabiliyetleri geliştirirken kullanılacak önemli bir işi başardıklarına dikkat çekti. “TÜBİTAK SAGE'nin kimi kamuoyunca bilinen kimi kamuoyunca bilinmeyen farklı roket projeleri var. İnşallah buradaki altyapıyla o roket sistemlerinin testlerini kolay bir şekilde yapabileceğiz. Bunun yanında farklı savunma sanayisi şirketleri ve Deniz Kuvvetlerimiz, yapacağı bütün testleri bundan sonra bir denizaltıya ihtiyaç duymadan kazandırdığımız bu sistemle burada yapabilecek.” dedi.

‘DÜNYA KONUŞUYOR’

Mustafa Varank, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Aylardır buraya gelip bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu kabiliyetler bizi savunma sanayisi alanında bir üst noktaya taşıyacak. Türkiye'nin ürettiği ürünler dünyanın her tarafında konuşuluyor. İşte bu altyapı sayesinde inşallah bundan sonra denizaltıların kullanacağı mühimmatları da dünya konuşmaya başlayacak. Bunları Türkiye, kendi yerli ve milli olarak geliştirip üretebilecek.”

Türkiye’nin ilk Denizaltı Test Altyapısı DATA, Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarda kullanılan fırlatma sistemlerine özdeş bir yapıda tasarlandı. Test edilen sistem, bir denizaltıya ihtiyaç duyulmadan her koşulda güdümlü birçok mühimmatın kullanılmasını, entegre edilmesini, geliştirilmesini kolaylaştırıyor.

Su altında 60 metre derinliğe kadar atış imkanı bulunan DATA, karadan, uzaktan kontrol edilebiliyor. Sistem, çok sayıda sensörüyle güvenli ve kontrollü bir test ortamına imkan sağlıyor. 21 inç standart denizaltı kovanına sahip sistem, test atışlarının denizaltılarla aynı şartlarda ancak daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlıyor.

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