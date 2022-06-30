Türkiye Gazetesi

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, önümüzdeki hafta yeni amiral gemisi 12S serisini piyasaya sürecek. Üç modelden oluşan seri, mevcut 12 serisi telefonların yerini alacak ve yeni performans ve diğer özellikler sunacak. Tanıtım etkinliği öncesinde Xiaomi, 12S Ultra'da Sony ile birlikte geliştirdiği ve bir inç boyutundaki yeni bir kamera sensörünü de ortaya çıkarmış oldu.

Bir bakıma, bir inçlik sensörler akıllı telefonlar için oldukça büyük. Örneğin, Samsung Galaxy S22 Ultra'daki kamera sensöründen 1,7 kat daha büyük. 12S Ultra, Hindistan gibi çoğu pazarda böyle bir sensörü uygulayan ve kullanan ilk telefon olacak. Sony Xperia Pro-1 ve Aquos R7 gibi popüler telefonlar benzer boyutta bir sensöre sahipti ancak bunlar birçok pazarda mevcut değildi. Bununla birlikte, daha büyük bir sensör, daha fazla ışık alabildiği için tipik olarak daha iyi kamera performansı anlamına geliyor. Ayrıca daha büyük piksellerin ve daha büyük optiklerin oluşmasını da sağlar.

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En yetenekli akıllı telefon kameraları bile nispeten zayıf sensörler kullanıyor. Xiaomi, 4 Temmuz günü tanıtacağı 12S Ultra amiral gemisi telefon modeli ile anlaşılması zor olan bu konsepti yakalamaya çalışan son şirket olacak gibi.

Android Authority sitesinin Weibo'da tespit ettiği bir gönderiye göre, telefonda Sony ile birlikte geliştirilen 1 inçlik bir sensör bulunacak. Sensörün şu anda iPhone 13 Pro Max'teki de dahil olmak üzere diğer bazı popüler sensörlerle karşılaştırıldığında ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Sony IMX989 adlı yeni sensörün akıllı telefon fotoğrafçılığında büyük bir gelişmeye öncülük etmesi bekleniyor.

Xiaomi ayrıca, IMX989 destekli 12S Ultra da dahil olmak üzere 12S serisindeki yeni kameralar için Alman kamera üreticisi Leica ile ortaklık kuruyor. Bununla birlikte, iş birliğinin daha önce birçok markanın yaptığı gibi bir pazarlama hilesi olup olmayacağını veya telefondaki yeni donanıma gerçekten katkıda bulunacağını hala bilmiyoruz.

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