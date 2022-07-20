Türkiye Gazetesi

Twitter, Elon Musk'a 44 milyar dolarlık devralma anlaşmasından çıkma girişimi nedeniyle açtığı davada ilk zaferini kazandı. İlk duruşmada, Delaware Şansölyesi Kathaleen McCormick, Twitter'ın Ekim ayında başlayacak olan beş günlük hızlandırılmış duruşma talebini kabul etti. Musk, duruşmanın en erken 2023’te başlamasını istiyordu.

Musk'ın avukatları mahkemeden duruşmayı Şubat 2023'e ertelemesini istedi. Milyarder iş insanının avukatları tarafından mahkemeye gönderilen dilekçede, Twitter'ın duruşmaları tamamlamak için acele ettiği ve satın almayı tamamlaması için Musk’ı zorladığı iddia edildi.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Musk, Twitter'ı anlaşmayı sağlamak için sahte hesapların sayısını eksik bildirmekle suçladı. Bu arada Twitter, geçtiğimiz ay Musk’ın kullanıcı verilerini inceleyebilmesi için gizli verilerine erişim hakkı vermişti.

Elon Musk'ın zihni bulutlarda! Daha önce insan beynine çip yerleştirmeyi planladığını açıklayan Elon Musk bu defa "zihnini" bulut bilişim hizmetine (cloud) yüklediğini söyledi.

Elon Musk vaat etti Neuralink'in rakibi gerçekleştirdi: Beyin çipleri ilk kez kullanıldı Milyarder Elon Musk, Neuralink isimli beyin – bilgisayar arayüzü tasarlayan bir şirketin kurucusu. Musk’ın sıklıkla bahsettiği insan beyin çiplerinin en büyük rakibi Synchron isimli bir şirket daha bulunuyor. Synchron, Musk’ın Neuralink şirketini geride bırakarak ilk insanlı testini yaptı.