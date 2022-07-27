Türkiye Gazetesi

2021'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, dikey olarak inşa edilecek, araba kullanımının yasak olduğu tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan akıllı şehir projesi The Line’ı duyurdu. Aradan geçen bir yıllık süreçte Suudi hükümeti, The Line'ın bittiğinde nasıl görünebileceğini yeni tasarım fotoğrafları ile paylaştı. Şehir sadece 200 metre genişliğinde, ancak 500 metre yükseklikte ve 170 kilometre uzunluğunda olacak şekilde tasarlandı. Sahil boyunca uzanan cam bir cepheyle çevrelenmiş şehrin 9 milyona yakın insanı barındırabileceği açıklandı.

The Line emisyonsuz akıllı şehir projesinin tasarımından bir çizim

Line'ın tasarımcıları, tesislerin insanlardan sadece beş dakikalık yürüme mesafesinde olduğu ve şehirde yaşayanların günlük işlerini yaparken birbirleriyle karşılaşabilecekleri bir şehir hayal ediyor. Sıfır emisyonlu olarak tanımlanan bu akıllı şehirde araç kullanımı yasak ve araba yolu da zaten olmayacak, bununla birlikte şehrin bir ucundan öteki ucuna 20 dakika sürecek yüksek hızlı bir tren bulunacak. Ayrıca şehir sakinlerinin tüm yıl boyunca ideal iklimin keyfini çıkarması için doğal bir havalandırma sistemi yer alacak.

NEOM PROJESİ NEDEN ELEŞTİRİLDİ?

Söz konusu The Line isimli sıfır emisyonlu yani çevreci akıllı şehir, Suudi Arabistan'ın ülkenin Tebük Eyaletinde inşa edilen 500 milyar dolarlık Neom mega şehir projesinin bir parçası. Neom girişimi başladığı günden bu yana 20 bin kişi taşınmak zorunda kaldığı için tartışılıyor. Tahliye ile karşı karşıya kalan kişilerin Huwaitat yerli kabilesine ait olduğu söyleniyor.

Al Jazeera'ye göre, önde gelen bir Huwaitat aktivisti, kabilenin tahliyeyi reddetmesi nedeniyle 2020'de tutuklandı ve hapsedildi. Bir başka Huwaitat aktivisti ise 2020’de en az 15 kabile üyesinin daha hapse atıldığını ileri sürdü.

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