Türkiye Gazetesi

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), uzayın sanayileşmesine yönelik bir adım attı. Komisyon üyeleri, ‘Uzayda Servis, Montaj ve Üretim’ (ISAM) araştırmaları lehine oy kullandı. Böylece ABD, Dünya’nın yörüngesinde uydu ve istasyonlar oluşturmayı da kapsayan bir dizi araştırmayı başlatmaya hazırlanıyor. Bu adım, hem yetkililerin mevcut uzay içi üretim teknolojisinin taleplerini ve risklerini anlamalarına yardımcı olurken hem de yeni projeleri kolaylaştıracak. Örneğin, gittikçe artan uzay enkazı ile başa çıkmak için yeni yollar araştırılacak ve/veya şirketlerin yörüngede uydular ve istasyonlar inşa etmelerine yardımcı olacak.

Oylama, FCC'de yeni bir ‘Uzay İnovasyonu’ biriminin açılmasına yardımcı olmakta. O halde ABD’nin uzay araştırmaları ve projeleriyle ilgili çok daha fazla gelişmenin kapısı aralandı diyebiliriz.

UZAYDA SERVİS, MONTAJ VE ÜRETİM TESİSİ

ABD Federal İletişim Kurulu Başkanı Jessica Rosenworcel, yeni projeyi ‘hayati’ nitelikte olarak tanımladı. Uzay programlarının yalnızca hükümet tarafından yürütüldüğü ‘başka bir çağ’ için mevcut kurallar oluşturulduğunu söyledi.

ISAM (Uzayda Servis, Montaj ve Üretim), FCC'nin uzay turizmine, devasa özel uydu takımyıldızlarına ve ticari uzay uçuşlarına yönelik artan çalışmalarına yardımcı olacak. Aslında FCC harekete geçmek zorunda kaldı. Çünkü Blue Origin, Axiom gibi şirketler ticari uzay istasyonları inşa ediyor ve NASA bile uzayda yer kiralayabileceği bir döneme doğru ilerliyor.

Ünlü bilim insanı ‘uzay görüntüsü’ diyerek paylaşmıştı: Sucuk çıktı Fransız bilim insanı Etienne Klein tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan görüntü sahte çıktı. Klein’in uzaydan bir görüntü olduğunu iddia ettiği cisim aslında sucukmuş.

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