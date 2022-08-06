Türkiye Gazetesi

Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'te faaliyet gösteren DTİ İmplant firması, çok sayıda ülkeye ihraç ettiği implantlarda TÜBİTAK'la birlikte geliştirdiği yüzey teknolojisini kullanıyor. İmplant yüzeyinde makro pürüzlülük oluşturarak kemikte tutunumu en yüksek seviyeye çıkardıklarını belirten şirketin ürünü Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın Hyperloop projesinde de kullanılacak.

UMD Loop ekibi de 'Hyperloop' projesi kapsamında tünel kazma makinesi ve ulaşım aracının içeriğindeki komponentlerin (parçaların) yapıştırılmasında, DTİ İmplant firmasının geliştirdiği yüzey teknolojisinden faydalanacak. Plazma yüzey teknolojisi, parçaların yüzeyinde kalan artık partiküllerin uzaklaştırılmasında kullanılacak. Böylelikle, makinenin birbirine yapıştırılan farklı parçalarının daha uzun ömürlü olması hedefleniyor.

YERLİ ŞİRKET DÜNYAYA AÇILDI

DTİ İmplant Genel Müdürü Dr. Talat Buğur, üretimin yüzde 40'ını yurt dışına sattıklarını, başta İsviçre ve ABD olmak üzere 30'a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Diş implantlarının yüzeyle ilgili özelliklerini TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile birlikte geliştirdiklerini vurgulayan Buğur, "SLA yüzey dışında 'SLA Aktif' dediğimiz diş implant yüzeyi dünyada tektir. Kuru yüzey üretiminde dünyada tekiz. Bu da implantın çene kemiğine yerleştirildikten sonraki iyileşme sürecini daha hızlı şekilde sağlıyor." dedi.

SLA yüzey için implantın kumlamadan sonra asitleme işlemi yaptıklarını belirten Buğur, şöyle devam etti:

"Bunu biz daha da ileriye götürmek için plazma teknolojisini kullanıyoruz. Aslında maddenin dördüncü hali diyebileceğimiz bir teknoloji bu. Yani katı, sıvı ve gaz hali dışında plazma hali olduğunu söyleyebiliriz. Burada yüzeyi hidrofilik yapıyoruz, aynı zamanda yüzeyde kalan tüm kalıntıları ortadan kaldıran bir teknoloji. İmplantlar, diş kökü yerine kullanıldığından implantın kemik tarafından tutunması için kemik hücrelerine benzer nitelikte olması beklenir. Bu sebeple implant yüzey işlem proseslerinde implant yüzeyine kemik hücreleri büyüklüğünde gözenekler açılır. Kemik hücreleri implant yüzeyinde tutunma sağlayarak implantın yapay diş kökü görevini görmesini destekler. Bununla birlikte implantın yüzey enerjisinin artırılması ile yüzey hidrofilik hale getirilerek kemik tarafından tutunması, erken iyileşme döneminde operasyonun başarısını artırır. Bu yüzey aktifleştirme prosesi firmamıza özeldir, SLA Aktif teknoloji olarak nitelendirilir."

ELON MUSK'IN DESTEKLEDİĞİ PROJE TALİP OLDU

Talat Buğur, söz konusu teknolojiyle ilişkili önemli bir gelişme yaşadıklarını belirterek Musk'ın projesini açıkladı: "Elon Musk, geleceğe yatırım yapan ve gelecekteki teknolojilerle ilgili çalışmalar yapan bir girişimci. 'Hyperloop' adında bir projesi var. Washington'dan New York'a 29 dakikada ulaştıracak yüksek hızlı yer altı toplu taşıma sistemini hayata geçirmeye çalışıyor."

Hyperloop projesinde daha sonra New York ve Los Angeles arasında tünel kazılarak bir çeşit 'yer altı mekiği'yle ulaşımın sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Buğur, "Bu projede 2 makinenin kullanılması düşünülüyor, biri tüneli kazan, diğeri de tünel içinde vakumlu ortamda hareket edecek yer altı mekiği. The Boring Company firması ile Maryland Üniversitesinden UMD Loop ekibindeki araştırmacılarla, bu 2 makinede elde ettiğimiz yüzey teknolojisini kullanmak istemeleriyle ilgili bir iş birliğine gittik. Diş implantlarında kullandığımız teknolojiyle Elon Musk'ın fonladığı projede iş birliği içerisinde bulunuyoruz." şeklinde bilgi verdi.

UMP Loop ekibiyle geçtiğimiz ay imzaladıkları sözleşmenin ardından bilgi transferine başladıklarını, 2023'ün ortalarında belirli prototip ürünlerin ortaya çıkmasını beklediklerini de sözlerine ekledi. Buğur, bu konuya maddi olarak bakmadıklarını, Türk firması olarak projede yer almalarının daha önemli olduğunu ifade ederek, başarılı olması halinde bunun çok anlamlı şekilde maddi faydasını göreceklerini düşündüğünü kaydetti.

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