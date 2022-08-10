Türkiye Gazetesi

Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy Z Fold 4 modelinin özellikleri resmiyet kazanmış oldu. 7,6 inçlik iç ve 6,2 inç dış AMOLED ekranla gelen Z Fold 4’ün 120 Hz yenileme hızına sahip olduğu açıklandı.

Telefon, işlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 1 Plus ile destekleniyor. 12 GB RAM sunan Z Fold 4 modeli, 256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Kamera tarafına gelelim… Arka kamera kurulumu, 50 megapiksellik geniş açılı sensör, 12 megapiksellik ultra geniş açılı sensör, 10 megapiksellik telefoto sensöründen oluşurken, kapak kamerası 10 megapiksel ve ekran altı kamerası ise sadece 4 megapiksel olarak duyuruldu.

GALAXY Z FOLD 4 ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z Fold 4’ün tüm teknik özellikleri:

İç ekran: 7,6 inç AMOLED (120Hz, 2176 x 1812)

Dış ekran: 6,2 inç AMOLED (120Hz, 2316 x 904)

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 +

RAM: 12 GB

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Geniş kamera: 50MP

Ultra geniş kamera: 12MP

Telefoto kamera: 10MP

Kapak kamerası: 10MP

Ekran altı kamera: 4MP

Z Fold 4'ün kalemi

Pil gücü: 4.400 mAh, 25W güç (30 dakikada yüzde 50 dolum)

Telefonun boyutu: Kapak kapalıyken 6,1 x 2,6 x 0,55-0,62 inç, kapak açıkken 6.1x5.1x0.21 inç

Ağırlık: 263 gram

Renkler: Gri yeşil, siyah, bej, bordo

GALAXY Z FOLD 4 FİYATI NE KADAR?

Galaxy Z Fold 4, 1.799 dolardan satışa sunulacak. Türk lirası olarak karşılığı 32 bin 304 TL iken, vergilerle birlikte en az 35 bin TL'den satışa çıkacağı aşikar. Türkiye fiyatının ne kadar olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Galaxy Z Fold 4 bugünden itibaren ön satışa çıkarılacak.

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