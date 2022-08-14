Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknoloji devleri yeni katlanabilir telefon modellerini bir bir piyasaya sunuyor. Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü teknoloji severlerle buluştururken, Xiaomi de katlanabilir modeli Mix Fold 2’nin örtüsünü kaldırdı.

Samsung’un Unpacked 2022 etkinliğinde tanıtımını gerçekleştirdiği Galaxy Z Flip 4 dikey olarak katlanabiliyor. Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı akıllı telefon deneyimini sunan Galaxy Z Fold 4 ise şekil değiştiren tasarımının yanı sıra kişisel bilgisayarları aratmayan çoklu görev özelliği, ileri kamera teknolojisi ve güçlü mobil işlemcisiyle öne çıkıyor. Ancak yeni modellerin fiyatları alım gücünü zorlayacak türden. Fold’un dördüncü modeli olan Fold 4’ün 256 GB’lık versiyonu 39 bin 999 TL'den, 1 TB’lık versiyonu ise 44 bin 999 TL'den Türkiye’de satışa sunuluyor. Galazy Z Flip 4 modelini satış fiyatı ise 25 bin 999 TL olarak belirlendi. Ayrıca 31 Ağustos’a kadar geçerli kampanya dâhilinde; yeni Galaxy Z Flip4’ü alacaklara ‘Galaxy Watch4’, Galaxy Z Fold4 alacaklara ‘Galaxy Watch4 Classic’ akıllı saat hediye ediliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi de ultra ince katlanabilir modeli Mix Fold 2 ile iddialı geliyor. Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle satışa çıkan Xiaomi Mix Fold 2’nin fiyatı 12 GB RAM ve 256 GB depolama için 1.335 dolar olarak belirlendi. 512 GB depolama isteyenlerin 1.485 dolar, 1 TB depolama isteyenlerin ise yaklaşık 1.780 dolar ödemesi gerekiyor. Modellerin Türkiye fiyatının ise vergilerle birlikte 30 ile 40 bin lira arasında olması bekleniyor.

YENİ MODELLER YOLDA

Oppo, Honor ve Google da katlanabilir modelleriyle rekabete girmeye hazırlanıyor. Oppo, Find N Fold ve Find N Flip modellerini, Vivo önümüzdeki aylarda ilk katlanabilir akıllı telefonu X Fold’u tanıtacak. Google’ın katlanabilir cihazı ise Apple’ın üreticisi Foxconn tarafından üretilecek.

Samsung, Galaxy Z Fold 3 zannetti, Oppo Find N'i övdü Katlanabilir telefonlar moda olurken, Samsung ve Huawei'nin ardından Oppo da Find N serisi ile piyasada adından söz ettiriyor. Üstelik bu yeni katlanabilir akıllı telefon serisi, rakibi Samsung'dan övgü aldı ama büyük ihtimalle yanlışlıkla.