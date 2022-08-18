Türkiye Gazetesi

Çin’de sıcak hava dalgası büyük şirketlerin üretimini durdurmasına yol açtı. Tesla'nın pil tedarikçisi CATL, Apple'ın tedarikçisi Foxconn Technology, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen, Onsemi ve onlarca şirket fabrikalarını bir süreliğine kapattı.

Son 60 yılın en yüksek sıcak hava dalgasıyla yüzleşen Çin’de klima kullanımının artmasıyla elektrik kesintileri gerçekleşmeye başladı. Yönetim, Sichuan eyaletindeki fabrikalarda 20 Ağustos'a kadar faaliyetlerin durmasını emretti. CNN News’in haberine göre, sıcaklıklar birkaç şehirde 40 santigrat dereceye yükseldi.

Çin devlet haber kuruluşu Sichuan Daily'e göre, yetkililer konutları elektrik tasarrufu yapmaya çağırıyor. Bölgenin hidroelektrik enerjisine bağımlı olduğu belirtilirken, baraj rezervuarlarını kurutan sıcak hava dalgası bölgeyi kuraklığa karşı savunmasız hale getiriyor.

ÇİP ÜRETİMİNİN MERKEZİ

CNN tarafından belirtildiği gibi, Sichuan eyaleti yarı iletken çip ve güneş paneli endüstrileri için önemli bir bölge. Üreticiler, önemli bir güneş paneli bileşeni olan polisilikon gibi güneş fotovoltaik ve elektronik endüstrilerinde kullanılan hammaddeler için mineral kaynakları bakımından zengin bölgeye akın ediyor. Eyalet ayrıca elektrikli araba ve akıllı telefon pilleri üretmek için kullanılan lityum için de kritik bir madencilik merkezidir.

The Verge teknoloji sitesinin haberine göre, bazı uzmanlar, arz azaldıkça geçici kapatmanın hem polisilikon hem de lityum fiyatını artırabileceğini düşünüyor. 17 Ağustos itibariyle, kapanmadan sadece iki gün sonra endüstri yetkilileri Bloomberg'e polisilikon fiyatının gerçekten arttığını söyledi.

Yine de bazı şirketler çok fazla kesinti olacağını beklemiyor. Bloomberg'e göre, Apple'ın iPad'lerini üreten Foxconn, kuraklığın henüz onları fazla etkilemediğini belirtiyor. Bu arada Volkswagen'in de uzun teslimat gecikmeleri beklemediği aktarıldı.

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