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Haberler > Teknoloji > ABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analiz: Durumu tersine çevirdi

ABD basınından Türk SİHA'ları ile ilgili dikkat çeken analiz: Durumu tersine çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD basınından Türk SİHA&#039;ları ile ilgili dikkat çeken analiz: Durumu tersine çevirdi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Droneların son savaşlardaki etkisi inceleyen Business Insider'den dikkat çeken bir analiz geldi. ABD'li yayın kuruluşu Türk SİHA'larına ayrı parantez açtı, işte detaylar...

Dünyanın dört bir yanında süren savaşlar ve çatışmalar ülkelerin silahlanma harcamalarında artışa sebebiyet veriyor. Karabağ ve Ukrayna savaşındaki rolü sonrası dronelar yakın merceğe alınmıştı. ABD merkezli Business Insider'den konu ile ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. 

TÜRKİYE'YE PARANTEZ AÇTILAR

'Drone'lar durumu tersine çevirdi' diyen ABD'li yayın kuruluşu Türk SİHA'larına ayrı parantez açtı. Türk SİHA'larının bölgedeki etkisine dikkat çeken Business Insider şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Libya'ya konuşlandırması, Trablus'taki uluslararası alanda tanınan hükümetin, 2020'de Trablus'u kuşatan Libya Ulusal Ordusu'na karşı kararlı bir karşı saldırı başlatmasına yardımcı oldu.'

Aynı haberde 'Her biri yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki TB2 drone, çok fazla hava kuvveti olmayan bir ülkeye ve hava savunması olmayan bir rakibe karşı muazzam bir yardım' yorumuna da yer verildi.

Son yıllarda Etiyopya'nın aralarında TB2'nin de olduğu pek çok drone aldığını hatırlatan Business Insider 'Bu dronlar, yeterli hava savunması olmayan bir rakibe karşı potansiyel olarak ölümcül olabilir' dedi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 93'E YAKIN 

2000’li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde üretiliyor.

BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ NELER?

-Haberleşme Menzili: <300 km

-Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

-Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

-Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

-Havada Kalış: 27 Saat

-Yükseklik: 2.2 mt.

-İtki Tipi: 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

-Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot

-Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

-Maksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kg

-Kanat Açıklığı: 12 mt.

-Uzunluk: 6.5 mt.

-Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 25.000 feet

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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