Adınızı uzaya göndermek için son şans! NASA bugün başvuruları kapatacak

31 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 11:30

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Europa Clipper" adını taşıyan uzay göreviyle birlikte "Şişedeki Mesaj" (Message in a Bottle) kampanyasını da başlattı. NASA, kampanyadaki başvuru formunu dolduran yüz binlerce kişinin isminin yazılı olduğu plakaları uzay aracına yapıştıracak. Europa Clipper aracı ise, Jüpiter'in buzlarla kaplı uydularını ziyaret ederek araştırmalar yapacak.

Eğer bu uzay aracına isminizi yazdırmak istiyorsanız, son saatler! Çok az süre kaldı ve bugün NASA, başvuru sayfasını kapatacak.

İsimler, 12 Temmuz 2022'de Kongre Kütüphanecisi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin 24. Şair Ödülü'ne layık görülen Ada Limón'un Europa için yazdığı ve Limón'un el yazısıyla uzay aracına iliştirilen metal bir plakaya kazınacak olan bir şiire eşlik edecek.

EUROPA, YAŞAMA ELVERİŞLİ Mİ?

Bilim insanları, şimdiye kadarki çalışmalara dayanarak, Jüpiter'in en büyük uydularından biri olan Europa'nın buzlu kabuğunun altında derin bir tuzlu su okyanusu olduğunu düşünüyor ve buradaki koşullar mikrobiyal yaşam için uygun olabilir.

Şişedeki Mesaj kampanyasına katılmak için NASA'nın web sitesine gitmeniz ve kayıt formunu doldurmanız yeterli.

Son tarih bugün, yani 31 Aralık. Şu ana kadar 2,4 milyondan fazla kişi adını uzaya göndermek için başvurdu.

NASA UZAY ARACINA İSİM YAZDIRMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR? KAYIT LİNKİ

Uzaya ismini göndermek isteyenler sırasıyla şu adımları takip edebilir:

• NASA'nın açtığı "Message In a Bottle" sayfasına gidin (burada linki bulunuyor),

• "Send Your Name" (İsmini gönder) yazan butona tıklayın,

• "First Name" (ad), "Last Name" (soyad) kısımlarını doldurun ve hemen altındaki "Next" (ileri) butonuna basın,

• Mail adresinizi ekleyebilirsiniz ve ardından "Location" (konum) yazan yerde Turkey'i seçin, "Zip Code" kısmında ise sizden istenen şey posta kodunu girmeniz,

• Son aşamada, "Sign On" butonuna tıklayarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

• Bu arada, Sign On butonunun altındaki küçük kutucukta ise NASA, bülten almak isteyip istemediğinizi soracak. Bültenleri almak istiyorsanız o kutucuğu işaretleyebilirsiniz.

Başvurunuzu yaptıktan sonra NASA size isminizin bir şişede yer aldığını temsil eden bir görsel sunacak. Bu görseli dilerseniz cihazınıza indirebilirsiniz.

İSİMLER PLAKAYA YAPIŞTIRILARAK UZAYA GÖNDERİLECEK

NASA'ya göre, katılan herkesin isimleri, insan saçının genişliğinin 1/1000'inden daha küçük metin satırları oluşturabilen bir elektron ışını kullanılarak mikroçipler üzerine minik harflerle yazılacak. Bu mikroçipler şiirin bulunduğu plakaya yapıştırılacak.

Europa Clipper uzay aracının Ekim 2024'te fırlatılması planlanıyor ve bu tarihten sonra Jüpiter'in yörüngesine ulaşması altı yıl daha sürecek. Oraya vardığında, bir dizi yakın uçuşla Europa'nın potansiyel yaşanabilirliğini araştıracak. Europa, Jüpiter'in etrafında dönen tahminen 95 uydudan ve insanlık tarafından bilinen en büyük uydulardan biridir.