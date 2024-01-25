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    Bakan Kacır'dan 'Gurur duy Türkiye' paylaşımı! Gezeravcı'nın bayrak sözleri bir kez daha gönülleri fethetti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay istasyonundan canlı bağlantı gerçekleştirdi. Axiom Uzay şirketinin yayınına katılan Gezeravcı, "Yanınızda dünyadan hangi özel eşyaları getirdiniz?" sorusuna "Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım." cevabını verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır o anları sosyal medya hesabından 'Gurur duy Türkiye' mesajı ile paylaştı.

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası uzay istasyonundan soruları cevapladı. Gezeravcı'nın bayrak sözleri tüm Türkiye'nin takdirini topladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Alper Gezeravcının röportajına yer verdi. Bakan Kacır'ın 'Gurur duy Türkiye' paylaşımında şu ifadeler yer aldı: 

    “Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum.”

    Alper Gezeravcı: 

    “Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.”

    #GururDuyTürkiye

    Bakan Kacır'dan 'Gurur duy Türkiye' paylaşımı! Gezeravcı'nın bayrak sözleri bir kez daha gönülleri fethetti

    Alper Gezeravcı'nın röportajından önce çıkan satır başları ise şu şekilde:

    İlk astronotumuz, Uluslararası uzay istasyonuna yaptığı açıklamada "Muazzam, burada uçmak için kanada ihtiyacımız yok. Hiçbir sınırlama olmadan, alanın tümünü kullanabilmek inanılmaz. Normalde ayaklarınızın altındaki zemin dört bir yanınızda, muazzam. Dragon ile dünyadan ayrılıp istasyona ilk ulaştığımız an dahil her biri muhteşemdi." değelendirmesinde bulundu.

    Bakan Kacır'dan 'Gurur duy Türkiye' paylaşımı! Gezeravcı'nın bayrak sözleri bir kez daha gönülleri fethetti

    UZAYDA GÖRDÜĞÜ İLK MANZARADAN BAHSETTİ

    Uzayda ilk gördüğü manzarayı tasvir eden gezeravcı, "Şans eseri uzaydan dünyaya ilk baktığımda Avrasya üzerindeydik. Adaları gördüm. Maviliğin ortasında birer elmas gibi parlıyorlardı. Denizin mavisi ve beyaz bulutlarla tam bir renk uyumu içindeydiler. Dünyanın eğimini de gördüm." dedi.

    Bakan Kacır'dan 'Gurur duy Türkiye' paylaşımı! Gezeravcı'nın bayrak sözleri bir kez daha gönülleri fethetti

    "SAĞA SOLA ÇARPSAK DA YERÇEKİMSİZLİK HİSSİ MUHTEŞEM"

    Yerçekimsizliğe alışmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Alper Gezeravcı, ilk andan itibaren uzay mesaisinin başladığını vurguladı.  Gezeravcı, "Zaten çok iyi hazırlanmıştık. Deney ve görevlerimiz için titizlikle planlanmış programlarımıza göre çalışmaya ilk andan başladık. Uzay istasyonundaki mürettebat kadar rahat hareket edebilmek için zaman ve çaba gerektiğini söylebilirim. Bu beceriyi kazanmak için çok fazla çalışıyoruz. Ama sağa sola çarpsak da yerçekimsizlik hissi muhteşem." açıklamasında bulundu.

    Bakan Kacır'dan 'Gurur duy Türkiye' paylaşımı! Gezeravcı'nın bayrak sözleri bir kez daha gönülleri fethetti

    DÜNYADAN GÖTÜRDÜKLERİNİ ANLATTI

    Gezeravcı, “Yanınızda dünyadan hangi özel eşyaları getirdiniz?" sorusuna "Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım." cevabını verdi. 

    Bakan Kacır'dan 'Gurur duy Türkiye' paylaşımı! Gezeravcı'nın bayrak sözleri bir kez daha gönülleri fethetti

    "ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE GİTİRMEK İÇİN TÜM GAYRETİMİZLE ÇALIŞIYORUZ"

    Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından da Dragon Kapsülünün uzay istasyonuna kentlenmesinin ardından çekilen ilk fotoğrafı paylaştı. Mesajında "Yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın  kameralarına bu şekilde yansımış" diyen Gezeravcı, "Ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Gezeravcı, Mesajını Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla sözleriyle noktaladı. Alper Gezeravcı ve 3 Astronot, Ocak sonuna kadar uzay istasyonunda kalacak.

     

     

    Bakan Kacır'dan 'Gurur duy Türkiye' paylaşımı! Gezeravcı'nın bayrak sözleri bir kez daha gönülleri fethetti

    Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından da Dragon Kapsülünün uzay istasyonuna kentlenmesinin ardından çekilen ilk fotoğrafı paylaştı. Mesajında "Yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın  kameralarına bu şekilde yansımış" diyen Gezeravcı, "Ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Teknoloji > Bakan Kacır'dan 'Gurur duy Türkiye' paylaşımı! Gezeravcı'nın bayrak sözleri bir kez daha gönülleri fethetti
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