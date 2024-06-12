Alternatif yatırım fonları Fonmap’le cebe girdi

Türkiye’de 200 milyar lira büyüklüğü aşan alternatif yatırım fonları piyasası Fonmap’le dijitalleşiyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Dünyada ilk olan Fonmap uygulaması ile girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) kapıları yatırımcılara açılıyor.

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Böylece bireysel yatırımcılar hiçbir evrakla uğraşmaksızın dijital ortamda geleceğin unicorn’larına, enerji, fintek, telekom gibi sektörlerine ve AVM, lojistik merkezi, ofis, arsa, konut projesi gibi getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapabilecek.

Yatırımcılar özellikle gayrimenkul projelerine ortak olduklarında kira getirisi elde edebilecek. Fonmap Kurucu ve Genel Müdürü Tuba Ertugay, yatırımcıların SPK onaylı fonları tek bir uygulama üzerinden takip edebileceğini belirterek “GYF ve GSYF’ler 5-7 veya 10 yıl gibi sürelerle kurulan uzun vadeli fonlardır. Fonun süresi dolmadan yatırımcıların pay devri yapabilmesi ise çok zordur.

Ancak Fonmap mobil uygulaması ile bu durum değişiyor. Uygulamanın ikinci fazında devreye alınacak özellikle birlikte, henüz süresi dolmamış yani itfa olmamış fonların devredilmesi sağlanacak. Fonmap kullanıcıları portföylerindeki fonları kısmi olarak veya tamamen elden çıkarmak istediklerinde kendi paylarını Fonmap’teki diğer yatırımcılara satabilecek.

Yatırımcılar sadece birkaç tıkla geleceğin unicorn’unun veya bir AVM’nin yatırımcısı olabilecek. Fonların performansını, altın, BIST 100 endeksi, temel döviz kurları ile karşılaştırmalı görecek. Uygulamada yeni ihraç edilen fonlara dair duyurular, KAP bildirimleri, bağımsız denetim raporları ve piyasadan haberler olacak. Dağıtım anlaşması yaptığımız ilk portföy yönetim şirketleri, Re-Pie Portföy, Albaraka Portföy, İstanbul Portföy, BV Portföy, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy ve Neo Portföy oldu” dedi.