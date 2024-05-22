Henüz 16 yaşında... Cep telefonu elinden alındı, ailesini gözünü kırpmadan katletti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü! Kendini böyle savundu

Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü! Kendini böyle savundu

Brezilya'da 16 yaşındaki bir genç, ebeveynlerini ve kız kardeşini öldürdüğünü polise itiraf ettikten sonra tutuklandı. Gencin, katliamı cep telefonunu elinden alan anne ve babasına kızdıktan sonra yaptığı ifade edildi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Vila Jaguara bölgesinde 16 yaşındaki bir çocuğun yaptığı katliam dünyanın gündemine oturdu.

İsmi açıklanmayan 16 yaşındaki çocuk, anne ve babasının cep telefonuna el koyması üzerine büyük öfkeye kapıldı. Ebeveynlerini ve kız kardeşini babasının silahıyla vurarak öldüren çocuk, iki gün boyunca ailesinin cansız bedeniyle birlikte yaşadı. Sonrasında ise polisi arayarak suçunu itiraf etti.

CANSIZ BEDENLERLE İKİ GÜN YAŞAMIŞ

Genç, babasının silahı nereye sakladığını bildiğini ve suçtan birkaç dakika önce onu test ettiğini söyledi.

Mutfaktayken babasını sırtı dönük halde vurarak öldüren 16 yaşındaki genç, kız kardeşini ise silah sesini duyduktan sonra odaya girmesi üzerine yüzünden vurduğunu belirtti.

Öldürülen aile bireylerinin cansız bedenleri, çocuğun suçunu polise itiraf etmesi üzerine evlerinde bulundu. Polis, cansız bedenlerin 2 günden fazla bir süredir yerde yattığını söyledi.

HAYATINA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

Yerel haberlere göre; 16 yaşındaki çocuk ailesini vurarak öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi okula gitmenin yanı sıra ekmek almaya da gitti ve hafta sonu normal rutininin bir parçası olarak sık sık gittiği spor salonunu kullandı.