Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Henüz 16 yaşında... Cep telefonu elinden alındı, ailesini gözünü kırpmadan katletti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Henüz 16 yaşında... Cep telefonu elinden alındı, ailesini gözünü kırpmadan katletti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Henüz 16 yaşında... Cep telefonu elinden alındı, ailesini gözünü kırpmadan katletti! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Brezilya, Sao Paulo, Haber

Dünya Haberleri

Brezilya'da 16 yaşındaki bir genç, ebeveynlerini ve kız kardeşini öldürdüğünü polise itiraf ettikten sonra tutuklandı. Gencin, katliamı cep telefonunu elinden alan anne ve babasına kızdıktan sonra yaptığı ifade edildi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Vila Jaguara bölgesinde 16 yaşındaki bir çocuğun yaptığı katliam dünyanın gündemine oturdu.

İsmi açıklanmayan 16 yaşındaki çocuk, anne ve babasının cep telefonuna el koyması üzerine büyük öfkeye kapıldı. Ebeveynlerini ve kız kardeşini babasının silahıyla vurarak öldüren çocuk, iki gün boyunca ailesinin cansız bedeniyle birlikte yaşadı. Sonrasında ise polisi arayarak suçunu itiraf etti.

CANSIZ BEDENLERLE İKİ GÜN YAŞAMIŞ

Genç, babasının silahı nereye sakladığını bildiğini ve suçtan birkaç dakika önce onu test ettiğini söyledi.

Mutfaktayken babasını sırtı dönük halde vurarak öldüren 16 yaşındaki genç, kız kardeşini ise silah sesini duyduktan sonra odaya girmesi üzerine yüzünden vurduğunu belirtti.

Öldürülen aile bireylerinin cansız bedenleri, çocuğun suçunu polise itiraf etmesi üzerine evlerinde bulundu. Polis, cansız bedenlerin 2 günden fazla bir süredir yerde yattığını söyledi.

HAYATINA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

Yerel haberlere göre; 16 yaşındaki çocuk ailesini vurarak öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi okula gitmenin yanı sıra ekmek almaya da gitti ve hafta sonu normal rutininin bir parçası olarak sık sık gittiği spor salonunu kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
RTÜK Başkanı açıkladı, haberlere yaş sınırlaması geliyorSteven Caulker, Türkiye günleri hakkında konuştu! En kötü teknik direktörü açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere erken seçime gidiyor! Tarih belli oldu - Dünyaİngiltere erken seçime gidiyor! Tarih belli olduAvustralya'da ilk! Hindistan'dan dönen bir çocukta kuş gribi tespit edildi - DünyaAvustralya'da bir ilk! İnsanda kuş gribi tespit edildiMacron'un ziyareti öncesi tansiyon yükseldi! Okullar kundaklandı, araçlar ateşe verildi - DünyaOkullar kundaklandı, araçlar ateşe verildiİran Cumhurbaşkanlığı'ndan teşekkür mesajında Türk bayrağı hatası - Dünyaİran Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk bayrağı hatasıİran'da cenaze tartışması: Tabutlardan biri neden eksik?  - DünyaTabutlardan biri neden eksik? Siyonist bakan Ben Gvir çileden çıktı! Filistin’i tanıyan o ülkeleri hedef aldı - DünyaSiyonist bakan çılgına döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...