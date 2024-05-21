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Brezilya'da felaketin bilançosu artıyor! Korkutan açıklama geldi: Hafta sonuna dek sürecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Brezilya&#039;da felaketin bilançosu artıyor! Korkutan açıklama geldi: Hafta sonuna dek sürecek
Sel, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya'da yaklaşık iki haftadır devam eden kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. Kaybolan 88 kişiyi arama çalışmaları sürerken, yağışların bu hafta da devam edeceği bildirildi.

Brezilya'nın güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletinde iki haftadır devam eden kuvvetli sağanak sele neden oldu. Büyük felakette can ve mal kaybı artarken, son yapılan açıklamaya göre ölenlerin sayısı 158'e yükseldi.

Kayıpların sayısının 88 olarak güncellendiği belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının ise yaklaşık 30 bin kişiyle devam ettirildiği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da felaketin bilançosu artıyor! Korkutan açıklama geldi: Hafta sonuna dek sürecek - 1. Resim

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA DEK SÜRECEK

Selden yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi etkilenirken, 82 bin 666 kişinin de felaket bölgelerinden kurtarıldığı aktarıldı.

Ulusal Sivil Havacılık Ajansı (Anac) tarafından yapılan son açıklamaya göre, yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Brezilya'da felaketin bilançosu artıyor! Korkutan açıklama geldi: Hafta sonuna dek sürecek - 2. Resim

'FELAKET DURUMU' İLAN EDİLMİŞTİ

3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" diyen Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite,  trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne 'felaket durumu' ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Brezilya'da felaketin bilançosu artıyor! Korkutan açıklama geldi: Hafta sonuna dek sürecek - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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