ANKA-3 'Gök Vatan'la buluştu! İlk uçuştan nefes kesen görüntüler

28 Aralık 2023 11:46 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:53

Türk savunma sanayisinde büyük gelişmeler peş peşe yaşanıyor. TUSAŞ, 5. nesil savaş jeti KAAN'ın ilk uçuşunun önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın üzerinden sadece 2 gün geçmişti ki bugün erken saatlerde ANKA-3'ün uçtuğu görüntüler basına sızdı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk defa Gök Vatan ile buluşmasını gerçekleştirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, 'uçan kanat' yapısıyla dikkat çeken insansız savaş uçağı ANKA-3; tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerden sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağının, bu sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi. ANKA-3'ün kolunda Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET'in de olması dikkat çekti.

ANKA-3 ÖZELLİKLERİ NELER?

ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen jet motorlu ANKA-3, kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyonunu gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izine sahip olacak.

Mart 2023'de ilk kez pistte görüntülenen ve taksi testlerine başlayan ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. ANKA-3, "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü sağlayacak. 44 bin fite kadar çıkıp, 40 bin fitte de görev yapabilecek ANKA-3, 0,7 mach gibi yüksek süratlere ulaşabilecek ve havada yaklaşık 10 saat kalabilecek.

Azami kalkış ağırlığı 6 buçuk ton olacak ANKA-3'ün bin 200 kg faydalı yük kapasitesi bulunacak. Uçakta birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunacak.

ANKA-3'ün teknik özellikleri şu şekilde:

ANKA ve ANKA II ile ortak aviyonik mimari ve yer kontrol istasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

Maksimum kalkış ağırlığı: 6500 kg

LoS/BLOS (Uydu kontrolü)

Faydalı yük kapasitesi: 1200kg

Servis irtifası: 40kft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

Azami hız: 425kts/0.7M @ 30kf