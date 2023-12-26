TUSAŞ açıkladı, MMU KAAN birkaç hafta içinde uçacak

26 Aralık 2023 16:03 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 16:27

TUSAŞ'ın yürüttüğü KAAN projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağında tarih değişti. TUSAŞ'ın ve Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden milli muharip uçak KAAN’ın uçuşuna yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, 27 Aralık'ta (yarın) ilk uçuşunu yapacağı açıklanmıştı.

KAAN'ın geliştirilmesi aşamasında, fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, atalet ve statik testler, iniş takımı düşürme testleri, aviyonik sistem testleri için sistem entegrasyon laboratuvarında yapılan kontrol yüzey testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi.

KAAN, BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE 'GÖK VATAN'A KAVUŞACAK

Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN’ın birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. KAAN'ın 27 Aralık'ta ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyordu.

TUSAŞ KAAN SES HIZININ 1,8 KAT ÜZERİNE ÇIKABİLECEK

TRT Haber'in derlediği bilgilere göre, tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark oluşturacak.