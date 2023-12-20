Türk mühendislerinden bir ilk daha! Zırhlı araçlarda devrim niteliğinde buluş, artık o ülkede üretilecek

20 Aralık 2023 12:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:07

Savunma sanayisinde önemli adımlar atan Türkiye, yeni adımlar atmaya devam ediyor. Nurol Makina tarafından Ejder Yalçın 4X4 taktik tekerlekli zırhlı araç Gidran ismiyle Macaristan'da üretilecek. Zırhlı araçların özellikleri ise şimdiden tüm dünyanın dikkatini çekti.

TÜRK MÜHENDİSLERİNDEN BİR İLK DAHA

Teknoloji alanında ilklere imza atan Türkiye, Ejder Yalçın 4X4 olarak anılan taktik tekerlekli zırhlı araç ile diğer ülkelerin dikkatini çekmiş durumda. Ekim ayında Raba Otomotiv firması işbirliği ile yapılan anlaşmaya imza atan Nurol Makina, mutabakat sağlanması ile birlikte "ortak girişim şirketinin kuruluşuna" sözleşmesin de imzaladı.

ARTIK O ÜLKEDE ÜRETİLECEK

Ortak girişim sözleşmesi ile birlikte Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Çarmıklı arasında Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün hazır bulunduğu toplantıda imzalandı. Ortak proje ile birlikte Ejder Yalçın 4X4 Macaristan’da üretilmiş olacak.

Türkiye ve Macaristan işbirliği ile birlikte 200'den fazla kişiye de yeni iş kapısı açıldı. Raba ortakları arasında bulunan Györ Szechenyi Istvan Üniversitesi ve Macar savunma sanayisi firmaların özgün alt sistem ve teknoloji geliştirmesine yönelik yeni projelerin hayata geçirmesini amaçlandığını belirtti.

EJDER YALÇIN’IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ejder Yalçın Havan Aracı, küçük birliklere NATO ve BM harekâtları da dahil olmak üzere asimetrik veya konvansiyonel harpleri desteklemek için gerekli olan dolaylı ateş destek kabiliyetini sağlamak üzere tasarlanmış yepyeni ve özgün bir konfigürasyondur.

Ejder Yalçın Havan Aracı, 120 mm'lik havanı özel olarak tasarlanmış bir kaide üzerinde taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Havan top sisteminin yanı sıra yarı otomatik mühimmat yükleme, mühimmat depolama ve atış kontrol sistemlerine sahiptir.