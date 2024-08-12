Bir dönem herkesin Android telefonlarda kullandığı Nova Launcher tüm çalışanlarını işten çıkardı!

Google Play'de ana ekranı ekranı düzenleme uygulamalarının bir dönem en çok tercih edilen uygulaması Nova Launcher'in başı dertte. Geçtiğimiz yıllarda mobil uygulama geliştirme firması Branch'a satılan şirket, tüm çalışanlarını işten çıkardı.

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Android işletim sisteminin sunduğu özelleştirme imkanları, kullanıcıların platforma bağlı kalmasının en büyük nedenlerinden biri olarak biliniyor. Bu özelleştirme seçenekleri, son 10-15 yıl içinde birçok farklı uygulamanın geliştirilmesine olanak sağladı. Google Play mağazasının en popüler başlatıcılarından biri olan Nova Launcher, yakın zamanda kullanıcılarına veda edebilir.

NOVA LAUNCHER'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Geçtiğimiz yıllarda Nova Launcher, mobil uygulama geliştirme firması Branch tarafından satın alınmıştı. İki yıldır Branch çatısı altında varlığını sürdüren Nova, son gelişmelerle birlikte karanlık bir gelecekle karşı karşıya. Nova Launcher’ın kurucusu Cliff Wade, uygulamanın Discord kanalında yaptığı açıklamada, Branch’in 100’den fazla Nova çalışanıyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Ayrıca, Nova Launcher’ın X (eski adıyla Twitter) hesabı, ekibin onlarca geliştiriciden yalnızca bir kişiye düştüğünü belirtti. Bu tek geliştirici ise Nova Launcher’ı kuran Cliff Wade olacak.

Wade, Nova Launcher’ın önümüzdeki dönemde güncellemeler almaya devam edeceğini belirtse de, uygulamanın geleceği konusunda büyük belirsizlikler bulunuyor.

Android işletim sisteminin gelişmesiyle birlikte kullanıcıların başlatıcıları terk etmesi, bu tür uygulamaların önümüzdeki yıllarda daha fazla zorlukla karşılaşabileceğine işaret ediyor.