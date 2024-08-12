Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple, ucuz versiyonlu Apple Vision Pro'yu geliştiriyor! Daha üst versiyon ve akıllı gözlük yolda

Apple, ucuz versiyonlu Apple Vision Pro'yu geliştiriyor! Daha üst versiyon ve akıllı gözlük yolda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, ucuz versiyonlu Apple Vision Pro&#039;yu geliştiriyor! Daha üst versiyon ve akıllı gözlük yolda

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, satışa çıkardığı karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun satışlarından memnun değil. Gelen ilk verilere göre sevkiyatlar henüz 100 bin üniteye ulaşamadı fakat şirket bu durumdan şikayetçi değil. İddialara göre şirket gelecek yıl üç adet yeni ürününü kendi etkinliğinde tanıtmayı planlıyor.

Apple Vision Pro, etkileyici donanımı ve fütüristik tasarımıyla dikkat çekmiş olsa da, satışlar açısından beklenen başarıyı yakalayamadı. ABD'de yapılan bir önceki tahmine göre, karma gerçeklik başlığının sevkiyatları 100.000 birime bile ulaşmadı, bu da diğer bölgelerde de benzer bir durumun yaşandığı anlamına geliyor.

Ancak, bu hayal kırıklığı oluşturan rakamlar Apple'ı caydırmadı. Son raporlar, şirketin uygun fiyatlı bir artırılmış gerçeklik gözlüğü hazırladığı, ayrıca yükseltilmiş model ve akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Apple, ucuz versiyonlu Apple Vision Pro'yu geliştiriyor! Daha üst versiyon ve akıllı gözlük yolda - 1. Resim

2025 YILINDA UYGUN FİYATLI GÖZLÜK SATIŞA ÇIKABİLİR

Uygun fiyatlı Apple Vision Pro'nun piyasaya sürülmesi neredeyse kesin gibi görünse de, diğer iki ürünün ne zaman çıkacağına dair herhangi bir güncelleme bulunmuyor. Apple Vision Pro'nun ardıl modelinin geliştirilmesi daha önce durdurulmuştu çünkü teknoloji devi, 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı uygun fiyatlı başlığa odaklanmak istemişti.

Wccftech'in haberine göre, Apple premium başlıklı giyilebilir cihaz üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve aynı zamanda akıllı gözlüklerin teknik zorluklarını aşmaya çalışıyor.

Apple, ucuz versiyonlu Apple Vision Pro'yu geliştiriyor! Daha üst versiyon ve akıllı gözlük yolda - 2. Resim

UYGUN FİYATLI APPLE VİSİON PRO NASIL OLACAK?

Uygun fiyatlı versiyonun geliştirilmesinde, iPhone çipseti kullanmak gibi maliyet düşürme yollarına başvuruluyor. Ayrıca daha düşük kaliteli bir ekran, daha az kamera, EyeSight teknolojisinin eksikliği ve başlığın tek başına kullanılamayıp bir iPhone veya Mac'e bağlı olması gerekliliği gibi kısıtlamalar söz konusu.

Apple Vision Pro'nun fiyatını düşürmek için cihazın üstün özelliklerini cihazdan kaldırmak doğru görünmese de, şirket fiyatı düşürerek daha geniş kitlelere ulaşmak istiyor. Fiyatı ne kadar düşerse düşsün, uygun fiyatlı versiyonun iPhone Pro'lardan daha pahalı olacağı aktarıldı. 

APPLE AKILLI GÖZLÜK NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yükseltilmiş versiyonlu Apple Vision Pro'nun 2025 yılında satışa çıkacağı tahmin edilse de akıllı gözlük için herhangi bir tarih verilemiyor. Şirketin müşterilerine kusursuz bir deneyim yaşatma politikası nedeniyle şu anda gözlük mükemmelleştirilmeye çalışılıyor. Şirketin geliştirme departmanının 2025 yılının akıllı gözlüğe odaklanacağı aktarılırken, 2026 yılında duyurulması ve sonbahara doğru satışa çıkması bekleniyor.

Şirketin akıllı gözlük üretmek için önünde bir dizi engeller bulunuyor. IPhone seviyesinde performans sunması hedeflenen yeni gözlüğün, bu performansı sunarken güç tüketimini ve aşırı ısınmayı önlemesi gerekiyor.

Apple CEO'su Tim Cook, daha önce bu akıllı gözlükleri "kilit bir hedef" olarak tanımlamıştı, ancak bu ürünü hayata geçirecek teknoloji henüz bulunabilmiş değil.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
‘Kara pazartesi’ şoku ile 80 bin kişi borsadan çıktı! Asya borsaları pozitif: BİST100 yükselecek mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu gece gökyüzüne bakın! Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? - TeknolojiBu gece gökyüzüne bakın! Türkiye’den de izlenebilecekEfsane oyun, veda etmeye hazırlanıyor! Metin 2'nin kapanacağı iddia edildi - TeknolojiEfsane oyun, veda etmeye hazırlanıyor!Yeni Macbook alınca yapılması gerekenler! MacBook satın aldıktan sonra nelere dikkat etmeli? - TeknolojiYeni Macbook alınca yapılması gerekenler!Epic Games ve Spotify, Apple'dan şikayetçi! Dev şirketler Apple'ın yeni ücret yapısını eleştirdi - TeknolojiDev markalar Apple'dan şikayetçi!18 yıldır Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında kritik güvenlik açığı bulundu! - Teknoloji18 yıldır düzeltilmedi! Kritik güvenlik açığı bulundu...X (Twitter)'e yeni özellik geldi! Artık cevaplar filtrelenebiliyor - TeknolojiElon Musk istedi oldu! İşte, X'e gelecek yeni özellik
Sonraki Haber Yükleniyor...