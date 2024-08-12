Apple, ucuz versiyonlu Apple Vision Pro'yu geliştiriyor! Daha üst versiyon ve akıllı gözlük yolda

Apple, satışa çıkardığı karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun satışlarından memnun değil. Gelen ilk verilere göre sevkiyatlar henüz 100 bin üniteye ulaşamadı fakat şirket bu durumdan şikayetçi değil. İddialara göre şirket gelecek yıl üç adet yeni ürününü kendi etkinliğinde tanıtmayı planlıyor.

Apple, iPhone 16'nın satışa çıkması için her şeyi yapıyor! Tam kapasiteye geçildi

Apple, iPhone 16'nın satışa çıkması için her şeyi yapıyor! Tam kapasiteye geçildi

Apple Vision Pro, etkileyici donanımı ve fütüristik tasarımıyla dikkat çekmiş olsa da, satışlar açısından beklenen başarıyı yakalayamadı. ABD'de yapılan bir önceki tahmine göre, karma gerçeklik başlığının sevkiyatları 100.000 birime bile ulaşmadı, bu da diğer bölgelerde de benzer bir durumun yaşandığı anlamına geliyor.

Ancak, bu hayal kırıklığı oluşturan rakamlar Apple'ı caydırmadı. Son raporlar, şirketin uygun fiyatlı bir artırılmış gerçeklik gözlüğü hazırladığı, ayrıca yükseltilmiş model ve akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

2025 YILINDA UYGUN FİYATLI GÖZLÜK SATIŞA ÇIKABİLİR

Uygun fiyatlı Apple Vision Pro'nun piyasaya sürülmesi neredeyse kesin gibi görünse de, diğer iki ürünün ne zaman çıkacağına dair herhangi bir güncelleme bulunmuyor. Apple Vision Pro'nun ardıl modelinin geliştirilmesi daha önce durdurulmuştu çünkü teknoloji devi, 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı uygun fiyatlı başlığa odaklanmak istemişti.

Wccftech'in haberine göre, Apple premium başlıklı giyilebilir cihaz üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve aynı zamanda akıllı gözlüklerin teknik zorluklarını aşmaya çalışıyor.

UYGUN FİYATLI APPLE VİSİON PRO NASIL OLACAK?

Uygun fiyatlı versiyonun geliştirilmesinde, iPhone çipseti kullanmak gibi maliyet düşürme yollarına başvuruluyor. Ayrıca daha düşük kaliteli bir ekran, daha az kamera, EyeSight teknolojisinin eksikliği ve başlığın tek başına kullanılamayıp bir iPhone veya Mac'e bağlı olması gerekliliği gibi kısıtlamalar söz konusu.

Apple Vision Pro'nun fiyatını düşürmek için cihazın üstün özelliklerini cihazdan kaldırmak doğru görünmese de, şirket fiyatı düşürerek daha geniş kitlelere ulaşmak istiyor. Fiyatı ne kadar düşerse düşsün, uygun fiyatlı versiyonun iPhone Pro'lardan daha pahalı olacağı aktarıldı.

APPLE AKILLI GÖZLÜK NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yükseltilmiş versiyonlu Apple Vision Pro'nun 2025 yılında satışa çıkacağı tahmin edilse de akıllı gözlük için herhangi bir tarih verilemiyor. Şirketin müşterilerine kusursuz bir deneyim yaşatma politikası nedeniyle şu anda gözlük mükemmelleştirilmeye çalışılıyor. Şirketin geliştirme departmanının 2025 yılının akıllı gözlüğe odaklanacağı aktarılırken, 2026 yılında duyurulması ve sonbahara doğru satışa çıkması bekleniyor.

Şirketin akıllı gözlük üretmek için önünde bir dizi engeller bulunuyor. IPhone seviyesinde performans sunması hedeflenen yeni gözlüğün, bu performansı sunarken güç tüketimini ve aşırı ısınmayı önlemesi gerekiyor.

Apple CEO'su Tim Cook, daha önce bu akıllı gözlükleri "kilit bir hedef" olarak tanımlamıştı, ancak bu ürünü hayata geçirecek teknoloji henüz bulunabilmiş değil.