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Haberler > Teknoloji > Epic Games ve Spotify, Apple'dan şikayetçi! Dev şirketler Apple'ın yeni ücret yapısını eleştirdi

Epic Games ve Spotify, Apple'dan şikayetçi! Dev şirketler Apple'ın yeni ücret yapısını eleştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Epic Games ve Spotify, Apple&#039;dan şikayetçi! Dev şirketler Apple&#039;ın yeni ücret yapısını eleştirdi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, AB'nin Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak amacıyla ücret yapısında değişiklik yaparak yeni bir düzenleme getirdi. Ancak, bu düzenleme özellikle Apple'ın uzun süredir eleştiren iki büyük isim tarafından tekrardan sert bir şekilde eleştirildi.

Tim Sweeney, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Apple'ın yaptığı son düzenlemeleri "junk fee" (saçma ücretler) olarak nitelendirdi. Spotify ise TechCrunch tarafından yayınlanan bir açıklamada, Apple'ın bu yeni kurallarını "kabul edilemez" olarak tanımladı ve düzenlemenin DMA'nın gerekliliklerini açıkça hiçe saydığını savundu.

Spotify'ın açıklamasında, "Apple'ın kafa karıştırıcı teklifini değerlendiriyoruz. İlk bakışta, Apple'ın kullanıcılarla temel iletişim için yüzde 25'e varan bir ücret talep etmesi, DMA'nın temel gerekliliklerini açıkça ihlal etmektir. Avrupa Komisyonu, fiyatlandırma ve bağlantı gibi temel unsurlara tekrarlayan ücretler uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Komisyonu, soruşturmayı hızlandırmaya, günlük para cezaları uygulamaya ve DMA'yı zorla yürürlüğe koymaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Epic Games ve Spotify, Apple'dan şikayetçi! Dev şirketler Apple'ın yeni ücret yapısını eleştirdi - 1. Resim

Apple'ın bu yeni düzenlemesi, alternatif uygulama mağazaları ve dış kaynaklı uygulama ücretleriyle ilgili ücret yapısını güncellemesini içeriyor. Core Technology Fee (Temel Teknoloji Ücreti) yerini korurken, önceki komisyon iki yeni ücrete ayrıldı.

İlk ücret, uygulamanın App Store dışına yönlendirme bağlantıları kullanması durumunda, yeni kullanıcıların ilk yılki satın alımlarında Apple’ın yüzde 5'lik bir ücret talep ettiği "İlk Satın Alma Ücreti" (Initial Acquisition Fee). İkinci ücret ise, ilk yılki satışlardan yüzde 10 oranında alınan "Mağaza Hizmetleri Ücreti" (Store Services Fee).

Epic Games ve Spotify, Apple'dan şikayetçi! Dev şirketler Apple'ın yeni ücret yapısını eleştirdi - 2. Resim

Spotify ve Epic Games, AB'nin Apple'ın App Store dışındaki satışlar ve satın alımlar üzerinde herhangi bir ücret talep etmesini yasaklamasını bekliyor. Apple ise, bu uygulamaların App Store üzerinden erişilebilir hale getirildiği gerekçesiyle, bu satın alımlar üzerinde hak talep etmeye devam ediyor.

Epic Games, iPhone'da şu anda faaliyet göstermese de, üçüncü taraf bir mağaza açmayı ve Fortnite gibi oyunları AltStore gibi alternatif mağazalar üzerinden dağıtmayı planlıyor. Spotify ise, dünyanın en popüler müzik akış hizmeti olarak Apple’a, yıllık 100 dolarlık geliştirici ücreti dışında çok az para ödüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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