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Haberler > Teknoloji > Bir sene Dünya’da Mars’ı yaşadılar

Bir sene Dünya’da Mars’ı yaşadılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir sene Dünya’da Mars’ı yaşadılar
Nasa, Mars, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NASA’nın Mars misyonunun mürettebatı, Dünya’dan hiç ayrılmayan bir yıllık yolculuğun ardından araçlarından çıktı.

Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell ve Nathan Jones, 25 Haziran 2023’te Kızıl Gezegen’e yapılacak bir görevi simüle etmek için 1.579 metrekarelik bir alanda yaşadı ve çalıştı. İlk CHAPEA ekibi, “Marswalks” adı verilen simüle edilmiş uzay yürüyüşleri aracılığıyla gelecekteki Mars operasyonları için muhtemel şartları oluşturmaya odaklandı, ayrıca erzaklarını desteklemek için sebze yetiştirip hasat etti, hayat alanını ve ekipmanlarını korudu. NASA, ayrıca gerçek bir Mars mürettebatının karşılaşabileceği zorlukların üstesinden geldiklerini, bunların arasında sınırlı kaynaklar, izolasyon ve hayat alanının duvarlarının diğer tarafındaki ev gezegenleriyle iletişimde 22 dakikaya kadar varan gecikmeler olduğunu söyledi.

NASA, iki ek CHAPEA görevinin planlandığını ve mürettebatın simüle edilmiş uzay yürüyüşleri yapmaya ve fiziksel ve davranışsal sağlık ve performansla ilgili faktörler hakkında veri toplamaya devam edeceğini belirtti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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