Birçok yerden görüldü, bilim dünyası da şaşkın! Gök taşı mı? Uzay çöpü mü?

Önceki gün akşam saatlerinde yurdun çeşitli illerinde, gökyüzünde süzüldüğü görülen parlak ışık kütlesi bilim dünyasını şaşırttı.

Mevcut görüntüler üzerinden net bir şey söylemenin zor olduğunu dile getiren Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz “İlk izlenelim olarak, görüntülere baktığımızda o cisim meteora benzemiyor. Çünkü atmosfere giren cismin hızı biraz düşük duruyor. Meteorlar çok daha hızlı atmosfere giriş yapıyorlar. En düşüğünün saatteki hızı 40 bin kilometre ve bu 260 bin kilometreye kadar çıkabiliyor. Bir uzay çöpü olma ihtimali var” diye konuştu.

"RENKLİ GÖZÜKMESİNİN SEBEBİ KİMYA"

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu da İstanbul ve bazı illerde arka arkaya dizilmiş şekilde üç dört tane parlak bir ışık kümesinin görüldüğünü hatırlatarak “Sürekli gözüktüğü için metal cinsi olabilir. Önde olan daha büyük ve kalkan görevi gördüğü için parlak gözüküyor. Renkli gözükmesinin sebebi büyük ihtimalle kimya var üzerinde, kaplama, boya olabiliyor. Sürekli gözüktüğü için kaybolan cinsten değil, yani doğal bir gök taşı değil. Bu uzay çöpü olabilir. Uzay çarpışmalarından serbest kalmış parçalar, roket yakıtları, vida bile olabilir. İlk defa böyle bir şey gördüm” dedi.

"100'DEN FAZLA ENKAZ OLUŞTURDU"

Türk Astronomi Derneği üyesi astronom Duygu Esendemir ise şöyle konuştu: Bir gök taşı atmosfere girdiyse ani bir parlama olayı bekleriz ama dün gözlenen olayda havada ilerleyen cismin gök taşı gibi hızlı bir şekilde ilerlemediği görülüyor. 26 Haziran’da Rus gözlem uydusu RESURS-P1 uydusunun parçalandığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu parçalanma 100’den fazla enkaz oluşturdu. İşte bu enkazın atmosfere girdiği nokta Türkiye semaları olabilir.