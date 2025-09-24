Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Birleşik Krallık'ta Meta'ya ait platformlar çöktü! Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu

Meta'ya ait Facebook, WhatsApp ve Instagram platformlarında, Birleşik Krallık'ta merkezli bir kesinti yaşandı. Kesintiden 2 binden fazla kullanıcı etkilendi.

Meta’ya ait Facebook, WhatsApp ve Instagram platformlarında Çarşamba günü öğleden sonra kesinti yaşandı.

DownDetector verilerine göre, İngiltere genelinde 2 binden fazla kullanıcı sorun bildirdi; Londra, Manchester, Nottingham, Birmingham, Plymouth, Cardiff ve Glasgow gibi şehirlerde kullanıcılar etkilendi.

Birleşik Krallık'ta Meta'ya ait platformlar çöktü! Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu - 1. Resim

BİNLERCE KULLANICI ETKİLENDİ

DownDetector’a göre, Facebook kullanıcılarının yüzde 66’sı sunucu bağlantısı, yüzde 17’si giriş, yüzde 17’si uygulama sorunları yaşadı. WhatsApp kullanıcılarının yüzde 64’ü mesaj gönderemediğini, yüzde 21’i web sitesi, yüzde 16’sı uygulama sorunları bildirdi.

Instagram kullanıcılarının ise yüzde 89’u uygulama, yüzde 9’u web sitesi, yüzde 1’i feed sorunları yaşadığını belirtti. Toplamda Facebook ile ilgili 1.200’den fazla, Instagram’da 440 ve WhatsApp’ta 330 rapor alındı.

Birleşik Krallık'ta Meta'ya ait platformlar çöktü! Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu - 2. Resim

META SERVİSLERİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Kesintinin nedeni henüz netleşmezken, uzmanlar benzer durumlarda genellikle teknik hatalar ve sistem yapılandırmalarındaki sorunların etkili olduğunu belirtiyor. Melbourne Üniversitesi Siber Güvenlik Doçenti Toby Murray, Meta servislerinin yüksek güvenilirlik için içerik dağıtım ağları (CDN) kullandığını, yaşanan kesintinin ise bu ağların çoğaltılmadığı bir sistemde meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Birleşik Krallık'ta Meta'ya ait platformlar çöktü! Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu - 3. Resim

Kesinti sırasında birçok kullanıcı X (Twitter) üzerinden deneyimlerini paylaşarak, platformların kullanılamadığını duyurdu. Meta yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

