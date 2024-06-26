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ChatGPT'den beklenmedik erteleme! GPT-4o'nun en önemli özelliği gelişmiş ses modunun ertelendiği açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ChatGPT&#039;den beklenmedik erteleme! GPT-4o&#039;nun en önemli özelliği gelişmiş ses modunun ertelendiği açıklandı
Openai, Chatgpt, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay duyurulan ChatGPT'nin en önemli özelliklerinden biri olan Scarlett Johansson ile tartışmalara yol açan gelişmiş ses modunun ertelendiği açıklandı.

OpenAI'ın sahibi olduğu ChatGPT için geliştirilen yeni dil modeli GPT-4o büyük bir etkinlikle tanıtılmış ve kullanıcılar tarafından oldukça ilgi çekici bulunmuştu. Etkinlikte dikkat çekici özelliklerden bir tanesi olan gelişmiş ses modu tartışmalara yol açarken beğenilen özelliği kullanmak için biraz daha beklemek gerekecek. 

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Scarlett Johansson ile tartışmalara yol açan gelişmiş ses modunun ertelendiği ve yeni bir yol haritasını uygulanacağı açıklandı.

Yapılan paylaşımda, gelişmiş ses modunun bir alfa sürümü bir grup ChatGPT Plus abonesine açılacak ve yeni özellik için ince ayarlamalar yapılacak. Ayarlamaların ardından, sonbahar döneminde tüm Plus kullanıcılarına gelişmiş ses modu açılacak ve herkes yeni özelliği kullanabilecek.

GÜVENLİK KONUSUNDA PROBLEM VAR

OpenAI, güvenlik ve güvenilirlik konusundaki problemleri çözmeden gelişmiş ses modunun net tarihi paylaşmayacağını net bir şekilde belirtti. Şirket şu anda, kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için belirli içerikleri tespit etme ve reddetme yeteneğini geliştirmeye çalışıyor.

 Firma, etkinlikte gösterilen video ve ekran paylaşım özellikleri konusunda bir çıkış penceresi açıklamadı ve “haberdar edeceğiz” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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