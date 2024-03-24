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Haberler > Teknoloji > Çipli hasta zihin gücü ile tweet attı

Çipli hasta zihin gücü ile tweet attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çipli hasta zihin gücü ile tweet attı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk’ın beyin çipi Neuralink’i takan ilk insan Noland, sadece zihin gücünü kullanarak tweet attı. Noland paylaşımında “Twitter beni bot olduğumu düşündüğü için yasakladı. X ve Elon Musk, beni eski durumuma döndürdü” dedi.

Noland’ın paylaşımı yarı robot, yarı insan olarak tanımlanan “cyborg” tweet’i olarak yorumlandı. Neuralink’in ilk insanlı deneyinde yer alan ve belden aşağısı felçli olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, daha önce de düşünce gücüyle satranç oynamıştı.

Neuralink teknolojisi, beynin hareket etme niyetini kontrol eden bir bölgesine beyin-bilgisayar arayüzü implantını cerrahi olarak yerleştirmek için bir robot kullanıyor. Sistem, dikiş makinesi benzeri bir robot tarafından beyne dikilen küçük esnek ipliklere bağlanan bir bilgisayar çipinden oluşuyor. Operasyonda robot, kafatasından küçük bir parça çıkarıyor, iplik benzeri elektrotları beynin belirli bölgelerine bağlıyor ve dikiyor. Geride ise sadece küçük bir yara izi kalıyor. Musk, uygulama işleminin sadece 30 dakika sürdüğünü, genel anestezi gerektirmediğini ve hastaların aynı gün evlerine dönebileceklerini söyledi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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