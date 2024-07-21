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Dünya devi AR-GE merkezini Türkiye’ye kurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya devi AR-GE merkezini Türkiye’ye kurdu
Ömer Temür, Ar-Ge, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın önde gelen seyahat yazılımları geliştiricisi Amadeus’un İstanbul’daki AR-GE merkezi açıldı

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - .Torun Center’daki İstanbul AR-GE merkezinin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve Amadeus Seyahat Birim Başkanı Decius Valmorbida’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Dijital teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak yatırımla, özellikle seyahat teknolojileri alanında yeni fikir ve girişimlerin Türkiye’de gelişip ölçeklenmesinin önü açılacak.

Yaklaşık 500 yazılım geliştiricinin çalışacağı merkez; yıl sonuna kadar Nice ve Bengaluru AR-GE merkezlerinin ardından dünyanın üçüncü büyük AR-GE noktası olacak. Bakan Kacır açılışta yaptığı monuşmada “Anahtar teknolojilerde söz sahibi, Avrupa ve dünyayla entegrasyonu güçlü bir ülke olmayı başardık. Artık Türkiye’yi, bataryalardan uçan akıllı arabalara, akıllı tıbbi cihazlardan yeni nesil uydu girişimlerine kadar yenilikçi ve çığır açan teknolojiler için küresel bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak, Türkiye’yi küresel bir teknoloji merkezi haline getirme vizyonumuzun önemli bir parçası. 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin ve 100 Turcorn’un ülkemizden çıkmasını sağlamak en büyük hedeflerimizden biri” dedi. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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