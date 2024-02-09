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    • Dünyanın ilk yapay zekalı çocuğu! Yeteneklerinde yok yok

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yapay Zeka, Çin, Çocuk, Robot, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yapay zeka teknolojisi hayatın her alanında kendini gösterirken, Çin'de 3-4 yaşlarında bir çocuğun duygusal davranışına ve yeteneklerine sahip dünyanın ilk yapay zekalı çocuğunu üretti. "Tong Tong" isimli robot çocuğun kendi kendine öğrenebilme ve insanların duygusal durumlarına göre tepki verme gibi özelliklere sahip olduğu belirtildi.

    Çin'deki bilim insanları , üç veya dört yaşındaki bir insan çocuğunun duygusal davranışına ve yeteneklerine sahip olan  dünyanın ilk "Yapay zekalı çocuğunu" üretti.

    SÜREKLİ OLARAK GELİŞİM GÖSTERİYOR

    Tong Tong veya İngilizce'de "Little Girl" olarak adlandırılan yapay zeka modeli, Pekin Genel Yapay Zeka Enstitüsü (BIGAI) tarafından oluşturuldu. Tong Tong şu anda her ne kadar yeni yürümeye başlayan bir çocuğun yeteneklerine sahip olsa da, sürekli olarak gelişiyor. BIGAI araştırmacıları, daha fazla insanla etkileşime girdiği takdirde Tong Tong'un becerilerini, bilgilerini ve değerlerini sürekli olarak geliştirebileceğini öne sürüyor. 

    Dünyanın ilk yapay zekalı çocuğu! Yeteneklerinde yok yok

    DUYGULARA KARŞILIK VERİYOR

    Ekip, Tong Tong'un kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip olduğunu ve diğer yapay zekalarda henüz görülmeyen düzeyde duygusal karşılık verebileceğini söyledi. Ziyaretçiler Tong Tong ile etkileşime girebiliyor ve onun insan benzeri beceriler sergilemesine şahit oldu. Ton Tong'un davranışları arasında, çarpık resim çerçevelerini düzeltmek ve dökülen sütü temizlemek de vardı. Tong Tong'un ayrıca çeşitli yüz ifadeleri ve jestleri olduğu ve hatta sohbet bile edebildiği gözlemlendi.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yapay ZekaÇinÇocukRobot
    Haberler > Teknoloji > Dünyanın ilk yapay zekalı çocuğu! Yeteneklerinde yok yok
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