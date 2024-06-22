Elon Musk'tan yeni hamle! X'te canlı yayınlar artık paralı oluyor...

X şirketi yaptığı duyuru ile birlikte canlı yayın özelliğini ücretli X Premium aboneliğine taşımayı planladığını açıkladı.

Bu değişiklik, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch ve TikTok gibi platformlarda ücretsiz olarak sunulan canlı yayın özelliğini ücretli hale getiren ilk büyük sosyal platform olma unvanını X'e kazandırıyor.

Şirket yaptığı açıklamada, "Yakında yalnızca X Premium aboneleri X üzerinden canlı yayın (canlı video akışı oluşturma) yapabilecek. Bu, X entegrasyonu olan bir kodlayıcı üzerinden canlı yayına geçmeyi de kapsıyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, X platformunun oyun yayıncılığı yeteneklerine de atıfta bulunuyor gibi görünüyor.

Şirket daha önce gönderi düzenleme, uzun yazı yazma ve reklamsız yayın akışı gibi ek özellikleri ücretli aboneliklere kullanıcı çekmek için kullanılsa da, halihazırda var olan ve geniş kitleler tarafından kullanılan özellikleri ücretli hale getirme konusunda tipik olarak bir adım atmamıştı.

X Premium abonelikleri, "temel" kademe için aylık 49,84 TL'den başlayıp Premium için 130,83 TL'ye ve Premium+ için ise 261,67TL'ye kadar yükseliyor.