Facebook ve Instagram, kötü amaçlı kullanıma karşı yapay zeka görsellerini etiketleyecek

Facebook, Instagram, Threads ve Whatsapp’ı bünyesinde bulunduran teknoloji şirketi Meta, diğer şirketlerin yapay zekayla oluşturulmuş görsellerini tespit edip etkietleyecek teknolojiyi uygulamaya sokacak. Bu uygulama, Facebook, Instagram ve Threads platformlarında hayata geçirilecek.

Meta, kendi sistemleri tarafından oluşturulan yapay zeka görsellerini etiketleme işlemine devam ediyor. Teknoloji devi, geliştirmekte oldukları bu yeni teknolojiyle, yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerinin kötü amaçlı kullanımının önüne geçmeyi planladıklarını dile getirdi.

KOLAY ATLATILABİLİR

Yapay zeka uzmanı ise uygulamaya geçirilmesi planlanan bu tür araçların kolayca atlatılabilir olduğunun altını çizdi.

KULLANIMI YAYGINLAŞACAK

Meta’nın üst düzey yöneticisi Nick Clegg, yapay zekayı etiketleme sisteminin gelecek aylarda daha yaygın kullanılacağını söyledi. Nick Clegg ayrıca ChatGPT gibi araçlar tarafından oluşturulan metinleri test etmenin imkansız olacağını da itiraf etti.