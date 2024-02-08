Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Facebook ve Instagram, kötü amaçlı kullanıma karşı yapay zeka görsellerini etiketleyecek

    Düzenleyen: / Kaynak: BBC
    - Güncelleme:
    Facebook ve Instagram, kötü amaçlı kullanıma karşı yapay zeka görsellerini etiketleyecek
    Meta, Facebook, Instagram, Haber

    Teknoloji Haberleri  / BBC

    Facebook, Instagram, Threads ve Whatsapp’ı bünyesinde bulunduran teknoloji şirketi Meta, diğer şirketlerin yapay zekayla oluşturulmuş görsellerini tespit edip etkietleyecek teknolojiyi uygulamaya sokacak. Bu uygulama, Facebook, Instagram ve Threads platformlarında hayata geçirilecek.

    Meta, kendi sistemleri tarafından oluşturulan yapay zeka görsellerini etiketleme işlemine devam ediyor. Teknoloji devi, geliştirmekte oldukları bu yeni teknolojiyle, yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerinin kötü amaçlı kullanımının önüne geçmeyi planladıklarını dile getirdi.

    KOLAY ATLATILABİLİR

    Yapay zeka uzmanı ise uygulamaya geçirilmesi planlanan bu tür araçların kolayca atlatılabilir olduğunun altını çizdi.

    Facebook ve Instagram, kötü amaçlı kullanıma karşı yapay zeka görsellerini etiketleyecek

    KULLANIMI YAYGINLAŞACAK

    Meta’nın üst düzey yöneticisi Nick Clegg, yapay zekayı etiketleme sisteminin gelecek aylarda daha yaygın kullanılacağını söyledi. Nick Clegg ayrıca ChatGPT gibi araçlar tarafından oluşturulan metinleri test etmenin imkansız olacağını da itiraf etti.

    Facebook ve Instagram, kötü amaçlı kullanıma karşı yapay zeka görsellerini etiketleyecek

     

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: BBC
    MetaFacebookInstagram
    Haberler > Teknoloji > Facebook ve Instagram, kötü amaçlı kullanıma karşı yapay zeka görsellerini etiketleyecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Uzayda hareketlilik! NASA, Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik patlamaları kaydetti - TeknolojiUzayda hareketli dakikalar! NASA, anbean görüntülediYapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı - Teknoloji2000 yıllık gizli metin gün yüzüne çıkıyorSavunmada rekor ihracat! Suudi Arabistan 60 AKINCI TİHA istiyor - TeknolojiSavunmada rekor ihracat! Suudi Arabistan 60 AKINCI TİHA istiyor3 kez ertelenmişti: SpaceX'ten Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş tarihiyle ilgili yeni açıklama - TeknolojiAlper Gezeravcı Dünya'ya ne zaman dönecek?BAYKAR, Ukrayna'da İHA ve SİHA tesisi kuruyor! - TeknolojiBAYKAR'ın yurt dışındaki ilk fabrikası olacak!Alper Gezeravcı'nın dönüşü bir kez daha ertelendi! - TeknolojiAlper Gezeravcı'nın dönüşü bir kez daha ertelendi!'Ekşi Sözlük'te çete skandalı! Şikayetler artınca ortaya çıktı - Teknoloji'Ekşi Sözlük'te çete skandalı! Şikayetler artınca ortaya çıktı107 bin TL'lik etiketi var! Apple'ın yeni ürünü Vision Pro ikinci gününde hacklendi - Teknoloji107 bin TL'lik etiketi var! Apple'ın yeni ürünü Vision Pro ikinci gününde hacklendi2015'ten beri yargılanan Samsung Başkanı Lee beraat etti - Teknoloji2015'ten beri yargılanan Samsung Başkanı Lee beraat ettiİnsanın yerini alıyor! Yapay zeka işten çıkarıyor - TeknolojiYapay zeka işten çıkarıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...