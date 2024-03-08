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Google, Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google, Dünya Kadınlar Günü&#039;nü de unutmadı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google, açılış sayfasında özel günleri kutlamak için kullandığı 'doodle'lara bir yenisini daha ekledi. Kullanıcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir doodle ile karşılaştı.

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Doodle tıklandığında kullanıcılar, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

DOODLE'DA KADINLAR YER ALDI

Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde kadınların yer aldığı simgeler bulunuyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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