Google, Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mart 2024 06:26 - Güncelleme: 8 Mart 2024 06:27 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Google, açılış sayfasında özel günleri kutlamak için kullandığı 'doodle'lara bir yenisini daha ekledi. Kullanıcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir doodle ile karşılaştı.