GTA 6 2. fragman ne zaman çıkacak? GTA 6 2. trailer videosu tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak?

11 Aralık 2023 15:50 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:56

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

GTA 6 2. trailer ne zaman çıkacak? 2025 yılında konsollara çıkacağı açıklanan GTA 6’nın ilk fragmanının ardından ikinci fragman ne zaman çıkacak sorusu gündem oldu. Peki GTA 6 ikinci trailer ne zaman çıkacak? İşte bilgiler…

GTA 6 2. FRAGMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6’nın 1. Fragmanının büyük beğeni toplamasının ardından Rockstar Games’in 2. Fragman için çok bekleyeceği düşünülmüyor. GTA 5 ilk fragmanı 2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanmıştı. GTA 5’in 2. fragmanı ise 1 yıl sonra 14 Kasım 2012 tarihinde yayınlandı. GTA 6 için Rockstar’ın bu kadar süre bekleyeceği düşünülmemekle birlikte, GTA 6 2. Fragmanının 2024’ün 2. çeyreğinde çıkması bekleniyor. 2. trailer tarihinin duyurulması halinde haberimizde yer alacaktır.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games yayınladığı fragmanda GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya çıkacağını açıkladı. Ancak tam bir tarih paylaşılmadı.

Oyun devi bir basın açıklamasında ise, GTA 6'nın 2025'te Playstation 5'e ve Xbox Series X/S'ye geleceğini belirtti. Take-Two'dan yapılan açıklamada oyunun PC'ye ne zaman geleceğine ilişkin bilgi ise yok.

GTA VI, Microsoft'un Minecraft'ından sonra tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olan selefinden 12 yıl sonra, 2025'te piyasaya sürülecek.

GTA 6 İLK FRAGMANINDA NELER YER ALDI?

Fragmanda ilk dikkat çeken grafikler oldu. GTA VI, Rockstar'ın Florida'yı temsil ettiği Leonida evreninde geçecek ve büyük ölçüde Miami'yi temsil eden Vice City'ye odaklanacak. Miami'nin kurgu versiyonu olan Vice City'de geçen oyun, GTA standartlarını içeriyor. Yani yarış arabaları, silah sesleri, Amerikan sokak kültürü ve gece hayatı gibi...

Fragman tek bir kahramana, Lucia adında bir kadına odaklanıyor. Fragmanın başında hapishane tulumuyla gösterilen Lucia, görünüşte hapisten çıktıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte bazı suçlar işleyecek gibi görünüyor.

GTA 6 NASIL OLACAK?

Merakla beklenen oyunun ana karakterlerin adı Lucia ve Jason olacak. 1930'lu yıllarda Amerika'da bankaları ve dükkanları soyan Bonnie ve Clyde çiftinin hikayesinden esinlenerek yapılan senoryonun dikkat çeken yönlerinden biri ise ilk defa başrolde bir kadın karakterin yer alması. Ayrıca karakterler arasında geçiş yapılabilecek.

Bununla birlikte, GTA 5'in en büyük rol yapma sunucusu olan CFX ile yapılan anlaşmayla artık GTA 6 üzerinden resmi olarak rol yapma sunucuları da bulunacak.

GTA 6'nın bir diğer özelliği daha sızdı. Oyunda akan trafikte çok daha gerçekçi trafik kazaları olacak.

Araba sürüş dinamikleri geliştirilirken, sürüş deneyimi ile yeni versiyon GTA 5 ile benzerlikler taşıyacak.

Hava durumu sistemi de geliştirilecek ve oyuna daha gerçekçi bir hava katacak.

Sızıntılara göre Rockstar Games, su fiziğini gerçek zamanlı olarak hesaplayacak bir sistem tasarladı. Böylece, okyanus oyunda önemli bir yere sahip olacak.