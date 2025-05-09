Apple’dan bir ilk! iPhone 17 Pro serisi bu özellikle geliyor

Apple’ın 2025 sonbaharında tanıtması beklenen iPhone 17 serisinin Pro modellerinin RAM kapasitesinde önemli artış gerçekleşecek. Edinilen bilgilere göre, iPhone 17 Pro, Apple’ın tarihindeki en yüksek RAM kapasiteli iPhone modeli olacak.

Apple, tarihindeki en yüksek RAM kapasiteli telefon serisinin üretimi için düğmeye bastı. Gelen haberin üzerine gözler 2025 sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone 17 serisine çevrildi.

RAM KAPASİTESİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Son gelen açıklamalarda, iPhone 17 serisinin Pro modellerini kapsayacak şekilde RAM kapasitesinin 12 GB’a yükseltileceği duyuruldu. Bu artış, özellikle çoklu görev, üst düzey oyun performansı ve üretken yapay zekâ uygulamaları için önemli bir iyileştirme sunacak.

Artan RAM kapasitesinin sadece iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde bulunacağı, serinin standart modelleri olan iPhone 17 ve iPhone 17 Air’in ise 8 GB RAM ile piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

BELLEK TEDARİĞİNİ SAMSUNG ÜSTLENECEK

Güney Kore merkezli Samsung, yeni iPhone modellerinin bellek tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

Üretimin yüzde 70'ini karşılayacak olan Samsung'un yanı sıra, SK hynix ve Micron da bellek tedarik zincirinde önemli rol üstlenecek. Yapılan iş birlikleri, Apple'ın güvenilir ortaklarla çalıştığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.