Güneş patlaması Dünya'yı vurdu, çok sayıda uydu bozuldu

4 Ocak 2024 14:59 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 14:59

31 Aralık gecesi şiddetli bir güneş patlaması meydana gelmiş, patlamanın gezegenimiz üzerinde olumsuz etkilere yol açacağı gündeme getirilmişti. Ancak fizikçi Dr. Tamitha Skov, güneş fırtınasının (koronal kütle atımı / CME) önündeki Güneş rüzgarı akışının, beklenen hızda ilerlemek için yeterli güce sahip olmadığını söyledi. Skov, radyasyon fırtınasının S1 seviyesine çıktığını belirtti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Çarşamba ve Perşembe günü radyo frekansında bozulmalara yol açabileceğini aktardı. Aynı zamanda deniz radyoları tarafından kullanılan radyo frekanslarının, Starlink uydularının ve belirli televizyon yayınlarının kısa bir süreliğine kesintiye uğradığını da açıkladılar.

CME'ler güneşin yüzeyinden milyarlarca ton korona materyali fırlatabilir. Enerji yüklü parçacıkların gezegenimize çarpması için fırtına denemelerinin ön kısmının kenarının Dünya'nın yörüngesini geçmesi gerekiyor.

Skov, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Fırtınanın önündeki güneş rüzgarı akışı beklenenden daha yavaştı ve bu da fırtınanın yavaşlamasına neden oldu. Tıpkı otoyoldaki yavaş trafiğin, ona yetişen daha hızlı bir arabanın zorla yavaşlamasına ve öndeki daha yavaş trafikle neredeyse aynı hızda gitmesine neden olması gibi." diyerek konuyu açıklıyor.

GÜNEŞ PATLAMASININ ETKİLERİ FREKANSLARI BOZDU

SWPC'nin uyarısı, potansiyel etkilerin arasında kutupsal HF (yüksek frekans) radyo yayılımı üzerindeki küçük etkilerin, düşük frekanslarda zayıflamalara neden olduğunu belirtiyor.

Skov, şu şekilde bir değerlendirme yaptı:

"Polar HF üzerindeki küçük etkiler aslında, kutup bölgelerinde seyreden ve iletişim kuranlar için yüksek frekanslı radyo ve GPS navigasyon sinyallerinin bozulmasına neden olan radyasyon fırtınasıyla alakalı. Radyasyon fırtınaları, Dünya'nın manyetik kalkanının kutuplardaki radyasyon fırtınası parçacıklarına 'açık' olması nedeniyle en yoğun şekilde kutup bölgelerini etkiler."

NASA'ya göre bu ayki patlama, 2017'den bu yana Güneş'ten gelen en güçlü enerji patlamasıydı ve bu patlama, 2010'da fırlatılmasından bu yana Güneş'i araştıran Solar Dynamic Observatory tarafından kaydedildi.

Görüntüler, Güneş'te patlamadan önce daha da parlaklaşan ve devasa yıldızın kenarından bir X5 parlaması (en yüksek seviye) salan parlayan bir bölgeyi gösteriyor.

31 Aralık'taki ilk radyasyon patlamasının Pasifik Okyanusu üzerinde elektrik kesintilerine neden olduğu tespit edildi.

Aynı patlamanın, havadan iletim için ultra yüksek frekanslı (UHF) radyo kullanan televizyon yayın sistemlerinin bozulmasına da neden olduğunu belirtiyorlar.

Skov, SpaceX firmasının Starlink uydularının sinyallerinin de 'kısa bir süreliğine' bozulmuş olabileceğini söylüyor. Fizikçi, "Radyo dalgaları, GPS ve hatta HF radyo iletişimleri gibi uydu sinyallerini almamızı etkiler." dedi.