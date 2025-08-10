HaramBlur istenmeyen görüntüleri sansürlüyor

█ Google tarayıcısına eklenen HaramBlur video ve görsellerde hassas bölgeleri otomatik olarak sansürleyerek güvenli bir çevrim içi deneyim sunuyor. Eklenti, yapay zekâ destekli görüntü tanıma teknolojisi ile çalışıyor.

İlgili Haber Akademik sansüre rekor ceza! Davetli konuşmacıyı engelleyen yanacak

İnsan yüzü, belirli vücut bölgeleri veya uygunsuz kabul edilen diğer görsel öğeler tespit edildiğinde, anında sansür uygulanıyor. Sansür yoğunluğu ve hangi tür bölgelerin bulanıklaştırılacağı ise kullanıcı tercihine göre ayarlanabiliyor. “HaramBlur” öncelikle aileler, çocuklar ve mahremiyet hassasiyeti yüksek kullanıcılar için tasarlandı. Eğitim kurumlarından kamuya açık bilgisayarlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olması bekleniyor.