Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Akademik sansüre rekor ceza! Davetli konuşmacıyı engelleyen yanacak

Akademik sansüre rekor ceza! Davetli konuşmacıyı engelleyen yanacak

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Akademik sansüre rekor ceza! Davetli konuşmacıyı engelleyen yanacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere'de yükseköğretim kurumları için yeni bir dönem başladı. Cuma günü yürürlüğe giren “Yükseköğretim (İfade Özgürlüğü) Yasası”, üniversitelere adeta gözdağı verdi. Artık herhangi bir akademisyenin, öğrencinin ya da davetli konuşmacının ifade özgürlüğünü engelleyen kurumlar, yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

İngiltere’de ifade özgürlüğüne ilişkin yeni yasal düzenleme kapsamında üniversite ve kolejler, akademik özgürlükleri desteklemedikleri takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. “Yükseköğretim (İfade Özgürlüğü) Yasası”, Cuma günü itibarıyla yürürlüğe girdi.
Yasa, yükseköğretim kurumlarına, personel, öğrenci ve davetli konuşmacıların sansür korkusu yaşamadan yasal görüşlerini ifade edebilmelerini güvence altına alma yükümlülüğü getiriyor. Ayrıca, üniversitelerde zorbalık, taciz ve cinsel suiistimal gibi durumlarda uygulanan gizlilik anlaşmalarının (NDA) da yasaklanacağı açıklandı.

"AKADEMİK ÖZGÜRLÜK TARTIŞILAMAZ"

İngiltere Yetenekler Bakanı Barones Jacqui Smith:  Bakanı Jacqui Smith yaptığı açıklamada, "Dünya lideri kurumlarımızda akademik özgürlük tartışılamaz ve meşru görüşlerini dile getiren akademisyenlerin ya da öğrencilerin susturulmasına müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
 
Smith, Öğrenci Ofisi (OfS) tarafından yürütülecek şikayet programı kapsamında artık ifade özgürlüğünü ihlal eden üniversitelere para cezası verileceğini vurguladı. "Bu güçlendirilmiş korumalar yasada açıkça ortaya konmuştur. Rekor cezalar, üniversitelerin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini net biçimde göstermektedir" dedi.
Kaynak: Dış Haberler

Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı nereden izlenir?Adana'da otobüsteki gizli bölmede çok sayıda elektronik sigara bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli esir asker kameraların karşısında hüngür hüngür ağladı! ''Tek sorumlusu Netanyahu'' - Dünyaİsrailli esir asker kameraların karşısında ağladıFransa Güney Kıbrıs'a yerleşiyor! Türkiye’ye gözdağı mı? Askerlere 'tam yetki'verildi - DünyaTürkiye’ye gözdağı mı?Moskova’daki 10'dan fazla elçilik siber saldırıya uğradı! Diplomatlar ‘sertifika’ uyarısıyla tuzağa düştü - Dünya10'dan fazla Büyükelçilik siber saldırıya uğradı!Dünyanın en büyük metal müzik festivalinde Osmanlı rüzgarı! Sahneye Plevne Marşı ile çıktılar: O anlar kamerada - DünyaMetal müzik festivalinde Osmanlı rüzgarıPutin’in gizli haritası ortaya çıktı! Sınırları 30 yıl önce baştan çizmiş - DünyaPutin’in gizli haritası ortaya çıktı!Havadayken gövdesinden parça kopmuştu! Boeing'e dava açıldı - DünyaHavadayken gövdesinden parça kopmuştu! Yolculardan kritik hamle
Sonraki Haber Yükleniyor...