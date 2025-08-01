Akademik sansüre rekor ceza! Davetli konuşmacıyı engelleyen yanacak

Yasa, yükseköğretim kurumlarına, personel, öğrenci ve davetli konuşmacıların sansür korkusu yaşamadan yasal görüşlerini ifade edebilmelerini güvence altına alma yükümlülüğü getiriyor. Ayrıca, üniversitelerde zorbalık, taciz ve cinsel suiistimal gibi durumlarda uygulanan gizlilik anlaşmalarının (NDA) da yasaklanacağı açıklandı.

"AKADEMİK ÖZGÜRLÜK TARTIŞILAMAZ"

İngiltere Yetenekler Bakanı Barones Jacqui Smith: Bakanı Jacqui Smith yaptığı açıklamada, "Dünya lideri kurumlarımızda akademik özgürlük tartışılamaz ve meşru görüşlerini dile getiren akademisyenlerin ya da öğrencilerin susturulmasına müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Smith, Öğrenci Ofisi (OfS) tarafından yürütülecek şikayet programı kapsamında artık ifade özgürlüğünü ihlal eden üniversitelere para cezası verileceğini vurguladı. "Bu güçlendirilmiş korumalar yasada açıkça ortaya konmuştur. Rekor cezalar, üniversitelerin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini net biçimde göstermektedir" dedi.