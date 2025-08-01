Akademik sansüre rekor ceza! Davetli konuşmacıyı engelleyen yanacak
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Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
İngiltere'de yükseköğretim kurumları için yeni bir dönem başladı. Cuma günü yürürlüğe giren “Yükseköğretim (İfade Özgürlüğü) Yasası”, üniversitelere adeta gözdağı verdi. Artık herhangi bir akademisyenin, öğrencinin ya da davetli konuşmacının ifade özgürlüğünü engelleyen kurumlar, yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
İngiltere’de ifade özgürlüğüne ilişkin yeni yasal düzenleme kapsamında üniversite ve kolejler, akademik özgürlükleri desteklemedikleri takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. “Yükseköğretim (İfade Özgürlüğü) Yasası”, Cuma günü itibarıyla yürürlüğe girdi.
Yasa, yükseköğretim kurumlarına, personel, öğrenci ve davetli konuşmacıların sansür korkusu yaşamadan yasal görüşlerini ifade edebilmelerini güvence altına alma yükümlülüğü getiriyor. Ayrıca, üniversitelerde zorbalık, taciz ve cinsel suiistimal gibi durumlarda uygulanan gizlilik anlaşmalarının (NDA) da yasaklanacağı açıklandı.
"AKADEMİK ÖZGÜRLÜK TARTIŞILAMAZ"
İngiltere Yetenekler Bakanı Barones Jacqui Smith: Bakanı Jacqui Smith yaptığı açıklamada, "Dünya lideri kurumlarımızda akademik özgürlük tartışılamaz ve meşru görüşlerini dile getiren akademisyenlerin ya da öğrencilerin susturulmasına müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Smith, Öğrenci Ofisi (OfS) tarafından yürütülecek şikayet programı kapsamında artık ifade özgürlüğünü ihlal eden üniversitelere para cezası verileceğini vurguladı. "Bu güçlendirilmiş korumalar yasada açıkça ortaya konmuştur. Rekor cezalar, üniversitelerin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini net biçimde göstermektedir" dedi.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık