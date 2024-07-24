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Huawei Watch GT5'in özellikleri belli oldu! Huawei Watch GT5 globalde satışa sunulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huawei Watch GT5&#039;in özellikleri belli oldu! Huawei Watch GT5 globalde satışa sunulacak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Huawei, akıllı saat pazarındaki yerini sağlamlaştırmak amacıyla yeni modeli Watch GT5'i tanıtmaya hazırlanıyor. Yakında piyasaya sürülecek olan bu saat, dikkat çekici özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. İşte Huawei Watch GT5'in öne çıkan özellikleri.

Huawei Watch GT5, Endonezya'da SDPPI ve TUV sertifikalarını aldı, bu da saatin global pazarda satışa sunulacağını gösteriyor. Saat, suya ve toza karşı tam dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikası ile gelecek. Ayrıca, saatin iki farklı versiyonu olacağını gösteren 3C sertifikası da ortaya çıktı. "VLI-B19" ve "VLI-B29" model numaralarına sahip olan bu iki versiyonun, muhtemelen 41mm ve 46mm boyutlarında olacağı düşünülüyor.

Ek olarak, GT5 Pro adı altında bir modelin de piyasaya sürülebileceği söylentiler arasında, ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı.

Huawei Watch GT5'in özellikleri belli oldu! Huawei Watch GT5 globalde satışa sunulacak - 1. Resim

Huawei Watch GT5'in iki farklı boyutta sunulması, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre seçim yapabilmesini sağlayacak. IP68 sertifikası sayesinde saatin suya ve toza karşı dayanıklı olması, günlük kullanımda büyük bir avantaj sunacak.

Huawei Watch GT5'in özellikleri belli oldu! Huawei Watch GT5 globalde satışa sunulacak - 2. Resim

Huawei'nin Watch GT5'i resmi olarak ne zaman tanıtacağı ve piyasaya süreceği henüz kesin değil. Ancak lansman tarihi yaklaştıkça, saatin diğer teknik özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinmemiz mümkün olacak.

Huawei Watch GT5, akıllı saat pazarında markanın konumunu güçlendirecek ve kullanıcılara çeşitli yenilikler sunacak gibi görünüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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