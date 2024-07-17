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Samsung, Motorola, Huawei, Oppo, Vivo ve Honor'dan sonra sıra Xiaomi'de! Yeni telefon duyuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung, Motorola, Huawei, Oppo, Vivo ve Honor&#039;dan sonra sıra Xiaomi&#039;de! Yeni telefon duyuruldu

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung, Motorola, Huawei, Oppo, Vivo ve Honor gibi markalar Çin'de katlanabilir telefonlar piyasaya sürerken, Xiaomi bu alanda sessiz kalmıştı. Ancak bugün, Xiaomi nihayet bir poster yayınlayarak Xiaomi Mix Flip adlı katlanabilir telefonunu 19 Temmuz'da kendi pazarında tanıtacağını doğruladı.

Gizmochina'nın haberine göre Xiaomi, Mix Flip'i diğer ürünlerle birlikte duyuracak; bunlar arasında Xiaomi Mix Fold 4, Redmi K70 Ultra, Xiaomi Watch S4 Sport, Xiaomi Smart Band 9 ve Xiaomi Buds 5 yer alıyor. Lansman tarihini doğrulamanın yanı sıra, Xiaomi Mix Flip'in tasarımı ve anahtar özelliklerini de açıkladı.

XİAOMİ MİX FLİP HANGİ RENK OLACAK?

Xiaomi Mix Flip, siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç renkte piyasaya sürülecek. Mor varyantın alt kısmında iki tonlu bir bitişe sahip olduğu görülüyor.

Mix Flip'in arka panelinin üst yarısı, dikey çift kamera kurulumu için iki kesik bulunan kapak ekranı ile kaplanmış. Kapak ekranı alanı, yazılım özellikleriyle ikiye bölünebiliyor; böylece çift kamera kurulumunun altındaki alan bildirimleri gösterebilirken, kalan alan duvar kağıdını görüntüleyebiliyor.

Telefonun üst kenarında mikrofon ve bir IR blaster için iki delik bulunuyor. Alt kenarda ise SIM yuvası, USB-C portu, mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Cihazın sol tarafı boşken, sağ tarafında ses açma/kapatma tuşu ve güç düğmesi bulunuyor.

Samsung, Motorola, Huawei, Oppo, Vivo ve Honor'dan sonra sıra Xiaomi'de! Yeni telefon duyuruldu - 1. Resim

XİAOMİ MİX FLİP ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi, Mix Flip'in Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile donatıldığını resmi olarak doğruladı. Ayrıca 3D buhar odası soğutma ünitesi ve 4,780mAh batarya ile gelecek. Leica optikleriyle donatılmış olan cihazda Summilux geniş diyafram lensi bulunacak.

Diğer raporlara göre, Mix Flip 12 GB / 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanına sahip olacak. 67W hızlı şarj desteği sunacak ve Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle çalışacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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