Bayraktar KIZILELMA'nın yenilenmiş versiyonu gün yüzüne çıktı! 2. prototipte kritik değişiklikler var

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında yer alan Bayraktar KIZILELMA, Suudi Arabistan'ın Türkiye ziyareti sırasında dikkat çeken değişiklikleriyle gündeme geldi. Baykar mühendisleri, KIZILELMA üzerinde yaptıkları kritik güncellemeler fotoğraf çekimi sırasında gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’yi ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ve heyeti, Baykar’ın tesislerini de ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında sergilenen KIZILELMA’nın ikinci prototipi, dikkat çeken yeniliklerle doluydu.

AERODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLER

Yeni prototipte ilk göze çarpan değişiklik, uçağın burun yapısında oldu. Daha geniş ve sivri bir burun yapısı, AESA radarının entegre edileceğine işaret ediyor. Ayrıca iniş takımları da geliştirilmiş durumda. TCG Anadolu gemisine iniş-kalkış yapabilmesi için bu oldukça önemli bir değişiklik.

KIZILELMA’nın yeni prototipinde aerodinamik açıdan yapılan değişiklikler de dikkat çekiyor. İlk prototipte daha baskın olan dikey stabilizeler, yeni modelde daha sade bir hale getirilmiş. Bu, uçağın radarda daha az görünür olmasını sağlamak amacıyla yapılmış bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

KIZILELMA’nın burun kısmındaki değişiklik, ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radarın entegre edilmesine yönelik. Bu radar, KIZILELMA’nın yanı sıra KAAN, HÜRJET, ANKA III, AKINCI ve F-16 gibi hava platformlarında da kullanılacak.

İÇ SİSTEMLERDE YENİLİKLER

Uçağın arka kısmındaki bazı alt sistemler de gövdenin içine alınmış. Uçağın aerodinamik yapısını iyileştirirken, yeni motor entegrasyonlarına da kapı aralıyor. Şu anda KIZILELMA, Ukrayna’dan gelen bir motorla havalanıyor. Hava alıkları da genişletilmiş olan KIZILELMA, yakın bir zamanda yerli ve milli motorlarla donatılması muhtemel.

Bayraktar KIZILELMA’nın yeni prototipi, hem yapısal hem de teknolojik açıdan önemli güncellemelerle donatılmış durumda. Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük bir adım olan bu gelişme, KIZILELMA'nın envantere girmesiyle daha da güçlü bir hale gelecek.