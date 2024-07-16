Yanlışlıkla silinen fotoğraflar yeni iOS 18 özelliği sayesinde geri getirilecek!

Apple'ın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleri, kullanıcıların kaybolan veya hasar gören fotoğraf ve videolarını kurtarmalarına yardımcı olacak yeni bir Fotoğraflar uygulaması özelliği getiriyor.

iOS 18 ile birlikte, iPhone Fotoğraflar uygulamasına "Yardımcı Programlar" bölümünde "Kurtarılanlar" adlı yeni bir seçenek eklendi. Bu albüm, cihazınızdaki Fotoğraflar Kitaplığı'na dahil olmayan fotoğrafları ve videoları içerir. Eğer Fotoğraflar uygulamanızda "Kurtarılanlar" albümünü görürseniz, bu albüme dokunarak içindeki resimleri veya videoları kalıcı olarak silebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

MacRumors'un haberine göre, bazı durumlarda fotoğraflar ve videolar, veritabanı bozulması, düzgün kaydedilmemiş kamera uygulamaları veya üçüncü taraf uygulamaların Fotoğraf Kitaplığı'na erişimi gibi nedenlerle kaybolabilir. Kaybolan bir görüntü veya videoyu şu adımlarla kurtarabilirsiniz:

Fotoğraflar uygulamasını açın ve Albümler'e dokunun.

Aşağı doğru kaydırın ve "Yardımcı Programlar" bölümünde "Kurtarılanlar" albümüne girin.

Albümdeki bir fotoğraf veya videoya dokunun ya da birden fazla öğe seçmek için Seç'i kullanın.

Kalıcı Olarak Sil veya Kitaplığa Geri Yükle seçeneklerinden birine dokunun.

iOS 18, iPadOS 18 veya macOS Sequoia'ya yükseltildiğinde, cihazlarınız otomatik olarak kaybolabilecek fotoğraf ve videoları tarar ve bu içeriklere anında erişim sağlar.

"Kurtarılanlar" albümü yalnızca cihazınızda kayıp fotoğraf veya video varsa Fotoğraflar uygulamasının Yardımcı Programlar bölümünde görünür. Eğer kaybolan medya yoksa, bu seçeneği görmezsiniz.