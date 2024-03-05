İnternet şifresini akrabasıyla paylaşan ev sahibinin başı yandı

Evde kullandığımız internetin şifresini kimi zaman komşularımızla kimi zaman da akraba ve arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Ancak iyi niyetle yaptığımızı bu riskli davranış başımızı belaya sokabilir.

Emsal teşkil edecek ilginç dava sosyal medyadan hakaret edilmesi üzerine açıldı. Hakaret eden kişi bir yakınının ev internetini kuallandı. Mahkeme hükmü onayladığı gibi hakaret etmek için kullanılan internetin sahibinin de suçlu olduğuna karar verdi.

YARGITAY DA CEZAYI ONADI

Hem hakaret eden hem de internet hattının sahibi tazminat ödemeye mahkum edildi. İstinaf mahkemesi de Yargıtay da kararı onadı.

ŞİFRENİZİ PAYLAŞIRKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

TRT Haber'e konuşan uzman isim "Eğer bir şifrenizi başkasına veriyorsanız yada wirelessını şifresiz bir şekilde kullanıma açtıysanız bu noktada sorumluluk size aittir. Burada bilişim şubenin ya da kolluğun tespit edebileceği tek veri IP adresidir. Wireless sahibinin kim olduğudur. En interneti üzerinden bağlanan kişiler suça konu olan bir eylem meydana getirdiklerinde tüm risk ve sorumluluk ev sahibine ait oluyor." dedi. Yani internet şifresini paylaşan birinin suç teşkil eden bir durum yaşandığında cezayı da paylaşabileceğini unutmaması gerekiyor.