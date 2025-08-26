iPhone 17 ne zaman çıkacak! Lansman tarihi belli oldu

Teknoloji devi Apple, milyonlarca kişinin merakla beklediği iPhone 17 modelini 9 Eylül’de düzenleyeceği özel etkinlikte tanıtacak. Dünya çapında en çok kullanılan akıllı telefon serisi olan iPhone’un yeni sürümü şimdiden büyük merak konusu oldu.

APPLE CEO'SU TIM COOK: LANSMAN 9 EYLÜL'DE

Apple CEO’su Tim Cook, yaklaşan etkinlik hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cook, X platformunda yaptığı açıklamada 9 Eylül Salı gününü işaret ederek, “Heyecan verici bir Apple etkinliğine hazır olun!” ifadelerini kullandı.

YENİ SÜRPRİZLER BEKLENİYOR

Etkinlikte yalnızca iPhone 17’nin değil, aynı zamanda Apple’ın diğer ürün ve yazılımlarına ilişkin güncellemelerin de duyurulması bekleniyor. Özellikle iOS tarafında yeni özellikler ve ekosistemi güçlendirecek yenilikler gündeme gelecek.

KÜRESEL İLGİ BÜYÜK

Apple’ın her yeni lansmanı gibi bu etkinlik de teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, iPhone 17’nin donanım ve tasarım açısından getireceği yenilikleri merak ediyor. Uzmanlar, yeni modelin Apple’ın satış grafiğini önemli ölçüde artıracağını öngörüyor.

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni iPhone 17, daha ince çerçeveli tasarımı, güçlendirilmiş bataryası ve gelişmiş yapay zekâ destekli kamerasıyla öne çıkacak. Cihazda A19 Bionic işlemci, artırılmış depolama seçenekleri, 120 Hz ProMotion ekran ve daha dayanıklı malzeme kullanımı dikkat çekecek. Ayrıca iOS 18 işletim sistemiyle birlikte gelişmiş güvenlik özellikleri ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunulacak.