iPhone Duo Türkiye'de ön siparişe açıldı: 30 dakikada tükendi, teslimatlar Ocak ayına kaydı

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, Türkiye’de 229.999 TL’den başlayan fiyatlarla ön siparişe sunuldu. Teslimat tarihleri ise siparişe açıldıktan kısa süre sonra Ocak 2027’ye kadar kaydı.

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Apple’ın Eylül ayında tanıttığı ilk katlanabilir modeli iPhone Duo için ön sipariş süreci başladı. Türkiye’de de siparişe açılan telefonun resmi satış tarihi 23 Ekim olarak açıklansa da ön siparişlerin başlamasının ardından yeni müşterilere gösterilen teslimat tarihleri hızla ileriye taşındı.

Apple Türkiye’nin sitesinde iPhone Duo modelinin bütün renk ve depolama seçenekleri için bugün sipariş verildiğinde teslimat tarihi 25 Ocak olarak görünüyor.

YARIM SAAT İÇİNDE OCAK AYINA KAYDI

MacRumors’un aktardığına göre, ABD’de ön siparişlerin açıldığı ilk dakikalarda sipariş veren müşterilere 23 Ekim teslimatı sunuldu. Ancak yaklaşık 30 dakika sonra hem Yıldız Rengi hem de Gece Rengi seçeneklerinde, 256 GB’tan 2 TB’a kadar bütün modeller için 25 Ocak 2027 tarihi gösterilmeye başlandı. Türkiye’de de benzer bir durum yaşandı ve teslimat süreleri 1 gün olmadan Ocak ayına kaydı.

iPhone Duo Türkiyede ön siparişe açıldı: 30 dakikada tükendi, teslimatlar Ocak ayına kaydı

İPHONE DUO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple'ın Türkiye mağazasında Gece Rengi ve Yıldız Rengi olarak tercih edilebilen model 16 Ekim 2026 saat 15:00 itibarıyla dört depolama seçeneğiyle ön siparişe açıldı.

- iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL

- iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL

- iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL

- iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL

APPLE TALEBİ “OLAĞANÜSTÜ” OLARAK NİTELENDİRDİ

Teslimat sürelerinin uzamasının ardından Apple’dan da açıklama geldi. Şirket, iPhone Duo’ya yönelik talebi “olağanüstü” olarak tanımladı ve cihazı müşterilere mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için çalıştığını belirtti. Bununla birlikte Apple, ilk gün kaç cihazın siparişe ayrıldığını veya kaç ön sipariş alındığını açıklamadı.

iPhone Duo Türkiyede ön siparişe açıldı: 30 dakikada tükendi, teslimatlar Ocak ayına kaydı

Lansman öncesindeki haberlerde üretim güçlüklerinin ilk dönem arzını sınırlayabileceği de belirtiliyordu. Mevcut tablo, talebin yanı sıra satışa hazır cihaz miktarının da teslimat süreleri üzerinde belirleyici olduğunu gösteriyor.

7,6 İNÇ KATLANABİLİR EKRAN VE A20 PRO İŞLEMCİ

iPhone Duo, kapalıyken 5,4 inç dış ekranıyla kullanılabiliyor. Açıldığında ise 7,6 inçlik katlanabilir iç ekran devreye giriyor. A20 Pro işlemciden güç alan cihazda, geniş ekran için uyarlanan iOS 27 arayüzü ve iki uygulamayı yan yana kullanmaya imkan veren Split View özelliği bulunuyor.

Arka tarafta 48 megapiksel ana kamera ve 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ayrı bir telefoto kamera bulunmazken Apple, ana kamera üzerinden optik kalitede 2 kat yakınlaştırma sunduğunu belirtiyor.

iPhone Duo Türkiyede ön siparişe açıldı: 30 dakikada tükendi, teslimatlar Ocak ayına kaydı

Model, Face ID yerine Touch ID ile kimlik doğrulama sağlıyor. Ayrıca Apple Türkiye’nin ürün sayfasına göre fiziksel SIM kart yuvası bulunmuyor; mobil bağlantı yalnızca eSIM üzerinden kuruluyor.

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