İşsiz gençleri patron yapıyor

ÖMER TEMÜR - Üniversite diplomasının istihdamda etkisi gün geçtikçe azalıyor. Türkiye’de 1,9 milyon 22-26 yaş arasında üniversite mezunu genç, lisans eğitimini aldıkları ya da istihdam edilebilecekleri alanda iş arıyor.

Öte yandan herhangi bir üniversitede eğitim gören 2 milyonu aşkın öğrenci de yarı zamanlı olarak gelir elde edebilecekleri bir iş arayışında bulunuyor. Bu dönemde alternatif platform olarak öne çıkan Mağazanolsun işsiz gençleri e-Ticaret yoluyla patron yapıyor. 200 bini aşkın ürün arasından istediğini seçerek şirket kurulumu, pazar yeri yönetimi, reklam, depolama, lojistik ve ödeme süreçleri için 2 milyon TL’yi aşan yatırımı kendilerinin yerine gerçekleştiren sistemi kuran Mağazanolsun’un ülke çapında devam eden “E-Ticaret’e Başlama” seminerleri üniversiteli gençlerin ilgisi ile birer kariyer gününe dönüşüyor. Mağazanolsun etkinliğine katılan üniversite öğrencileri, ev kadınları, emekliler, anneanneler ve çalışanlar ayda on binlerce TL’lik ek gelir elde edebiliyor.

Mağazanolsun CEO’su Kubilay Çil 5 yıl önce çıktıkları bu yolculukta binlerce satıcıya ulaştıklarını belirterek “İstanbul, Antalya, İzmir, Gaziantep, Erzincan ve Samsun gibi pek çok ilimizde her buluşmamızda yüzlerce öğrenci, yeni mezun, kendi işinin sahibi, ev kadını, emekli ve asgari ücretlilerle buluşuyoruz. Onlara istedikleri kategorideki ürünü seçerek stoksuz şekilde e-Ticaret’e nasıl başlayacaklarını, nasıl pazarlama yapabileceklerini, hedef kitleye nasıl erişebileceklerini ve e-Ticaret’te başarılı olmanın pek çok yolunu öğretiyoruz. Hedefimiz 2025 sonu itibarıyla 10 bin satıcıya ulaşmak” dedi. Gençlerin e-Ticaret’i kariyer olarak gördüğünü ifade eden Çil “Bu noktada Türkiye’nin büyüyen e-Ticaret potansiyeli ve İngiltere pazarındaki Fornium.uk e-İhracat sistemimiz sayesinde gençler, ev kadınları, babaanneler, anneanneler, emekliler ve çalışanlar on binlerce TL’lik ek gelire kavuşarak daha rahat bir yaşamın kapısını aralayabilecekler” ifadelerini kullandı.