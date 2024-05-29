Kişiler de .tr uzantısı kullanabilecek... Ad ve soyadlı domain adresi için ön başvurular başladı 

Doğrudan isim ve “.tr” uzantılı adların tahsisine yönelik uygulamanın önümüzdeki ağustos ayı içerisinde başlayacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Hâlihazırda ön başvurular alınıyor. Tabii burada, benzer ya da aynı ad ve soyadı kullananlarda öncelik mutlaka müracaat sırasına göre olacak” dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişilerin de artık “.tr” uzantısını kullanabileceğini söyledi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapan Bakan Uraloğlu “.tr” uzantısında yeni bir uygulama başlatacaklarını duyurdu. Şu an “.tr” alan adında tahsis sayısının 1,2 milyona ulaştığını kaydeden Uraloğlu “Doğrudan isim ve “.tr” uzantılı adların tahsisine yönelik düzenlemeler yapıldı ve hâlihazırda ön başvurular alınıyor. Önümüzdeki ağustos ayı içerisinde de bunu uygulamaya başlayacağız. Doğrudan kişinin adının etiketli olduğu ‘.tr’ uzantılı bir adresi alma imkânını sunacağız. Tabii burada, benzer ya da aynı ad ve soyadı kullananlarda öncelik mutlaka müracaat sırasına göre olacak” dedi.

17 MİLYON IP ADRESİ TARANIYOR

Dijital mecralar üzerinden sunulan hizmetlerin güvenliğini sağlamak için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 17 milyon IP adresinin bir radar mantığıyla sürekli tarandığını ifade eden Uraloğlu “Yapılan çalışmalarda her gün yaklaşık 422 büyük saldırı ve 11 milyondan fazla da zararlı erişim isteği engelleniyor. 2023 yılında toplam 140 bin büyük saldırının önüne geçildi” bilgisini paylaştı.

Türkiye’de internet kullanım oranlarının dünya ortalamasına göre daha yüksek olduğunu ve 75 milyon vatandaşın (yüzde 87) internet kullanıcısı olduğunu aktaran Uraloğlu, 58 milyon vatandaşın (yüzde 77) ise en az bir sosyal medya platformu kullandığını ve gününün 7 saatini buralarda geçirdiğini dile getirdi.

Ayrıca, Youtube, Tiktok, Facebook-Instagram ve X platformlarına günlük erişimin 10 milyondan fazla olduğuna dikkat çeken Uraloğlu “Bu kadar sık kullanımın olduğu bir ortamda güvenli internet çok önemli. Bu kapsamda, ‘Aile’ ve ‘Çocuk’ profili uygulamalarını geliştirdik. Aile profilini tercih edenler, müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasa dışı içerikler barındıran, dolandırıcılık yapılan, zararlı yazılımlı siteler ile Sağlık Bakanlığının sağlığa zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı web sitelerine erişim sağlayamıyor. Çocuk profilini tercih eden vatandaşlarımızın ise internette yabancı kişilerle temas kurulabilen sohbet ve sosyal medya web sitelerine erişimi engelleniyor. Bugüne kadar 44,1 milyon abone ücretsiz güvenli internet hizmetini tercih etti” diye konuştu.