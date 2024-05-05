Kulaklık süngeri yırtılması: Korkulu rüya bitti! Kulaklık süngeri nasıl tamir edilir?

Yırtılan kulaklık süngerinin nasıl düzeltileceğini merak ediyorsunuz? Cevap bu haberde. Tamir yapmayı sevenler için, bu rehber size adım adım kırık kulaklığınızı tamir etme yolunu gösterecek.

Konforlu kulak yastıklarına sahip kaliteli kulaklıkların harikalarını biliyorsanız, deforme olmuş veya yıpranmış kulak yastıklarına sahip mükemmel kulaklıklardan daha can sıkıcı bir şey yoktur.

Kulak yastıklarını değiştirmenin en iyi çözüm olacağını düşünürsünüz ve haklısınız. Ancak, çoğu kulaklık yastığı 'çıkarılamaz' olduğundan bu göz korkutucu bir görev gibi görünebilir.

Ama endişelenmeyin, kulaklık süngerlerini değiştirmek aslında saatler alabilecek kadar karmaşık bir iş değildir. Bu haberimizde bulunan kılavuzda, kulaklık süngerini nasıl doğru şekilde değiştireceğinizi gösterecek ve süngeri nasıl formda tutacağınıza dair bazı ipuçları vereceğiz.

KULAKLIK SÜNGERLERİ NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

Kulaklıkları çok sık kullandığımız için, kulağımıza taktığımız kulaklıkta bulunan süngerlerin kullanım ömürlerinin ne kadar sürede bozulacağını fark edemeyiz. Ancak kulaklık takıldığında ya kulağımızı rahatsız ettiğinde ya da ses kalitesinin bozulduğunda fark ederiz.

Kulaklıkların kullanım süresine ve marka kalitesine bağlı olarak kulaklık süngerleri 6 ay ve 1 sene içerisinde çatlak ve pürüzlenme ile karşılaşılabiliyor.

KULAKLIK TAMİR EDİLİR Mİ?

İlk olarak kulaklığınızdaki sorunu tespit etmelisiniz. Kulaklık süngerleri çatlak mı yoksa pürüzlü bir yüzeye mi sahip olduğunu bilmelisiniz. Süngerlerde herhangi bir çatlama veya ufalanma belirtisi görülürse, kesinlikle değiştirme zamanı gelmiş demektir.

ÇÜRÜME VE KOKU

Köpük kulaklık yastıklarının gözenekli yapısı nedeniyle zamanla teri, yağı ve kiri emmesi normaldir. Bu sürekli nem birikimi sonunda kulak yastıklarını o kadar bozabilir ve çürütebilir. Hiçbir temizlik malzemesi onları tekrar kullanılabilir hale getiremez. Parfüm dahi pis kokudan kurtaramaz.

KULAKLIK SÜNGERLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kulaklık süngerlerinizi, değiştirmek sandığınız kadar karmaşık bir yöntem değildir. Aslında, tüm süreç oldukça basittir ve dakikalar içinde kolayca yapılabilir.

Bazı kulaklık modelleri, kulaklık süngerlerini değiştirmek söz konusu olduğunda belirli adımlar gerektirse de, şimdiye kadar tüm kulaklık türleri için ortak yöntemleri sizlere anlattık.

1. YEDEK SÜNGERLERİNİZ VAR MI

İhtiyacınız olan ilk şey yeni bir çift yedek kulaklık süngeridir. Üreticiniz size yedek bir çift sağlamadıysa ve belirli kulaklık modelinize uygun olarak alışveriş sitelerinden bir çift kulaklık süngeri satın alabilirsiniz.

2. YENİ SÜNGERLERİ YUVASINA TAKMAK

Kulaklık süngerlerini kaldırmak/çıkarmak için kullanabileceğiniz herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir teknoloji mağazasından profesyonel bir sökme aleti satın alabilirsiniz. Ya da kullanılmayan bir plastik kart, kör bir bıçak veya parmaklarınızı dahi kullanabilirsiniz. Kulaklık süngerlerinin arasına girebildiği ve kulaklıklara zarar vermeden ayırabildiği sürece her şey işe yarayabilir.

3. TOZLARI ALIN

Eski süngerleri çıkarttıktan sonra kulaklığın plastiğinde kalan pislikleri ve tozları eski bir diş fırçası ile ya da kürdanla kulaklığa zarar vermeyecek şekilde temizleyebilirsiniz.

Eğer kulaklık süngerleri cihazın içerisinde bulunan mekanizmalara zarar verdiyse yeni bir kulaklık almanın vakti gelmiş demektir.