Mini drone’lara karşı AYTAR

4 Ocak 2024 07:33 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 07:36

Son dönemde önemli bir tehdide dönüşen mini insansız hava araçlarına (İHA) karşı Türk savunma sanayiinin bünyesinde giyilebilir ve portatif karşı tedbir sistemi geliştirildi. Kadın mühendisler tarafından kurulan ve Teknopark Ankara bünyesinde elektronik harp alanında faaliyet gösteren Merkür Savunma, mini insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditleri durdurmaya yönelik çözümleri gündemine aldı. Yürütülen çalışmalar sonunda ortaya bir kilogram ağırlığında, telsiz boyutuna yakın, giyilebilir ve portatif taktik İHA karşı tedbir sistemi AYTAR çıktı. Yazılım tabanlı radyo mimarisine sahip AYTAR, tespit edilmeden çoklu frekans taraması yapabiliyor.



Merkür Savunma Kurucusu Melike Bağcı, yeni nesil savunma çözümlerine yönelik çalışmalar yapan bir derin teknoloji girişimi olduklarını söyledi. Yaklaşık beş yıllık girişimcilik sürecinde İHA’ların siber saldırılara karşı korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bağcı, daha sonra askerî personel ve araçların güvenliğine yönelik mini İHA’lara karşı bir tedbir sistemi geliştirdiklerini bildirdi.

Bağcı, AYTAR Giyilebilir Karşı Tedbir Sistemi’nin prototipinin ortaya çıktığını ifade ederek geliştirilen çözümün mini İHA’ları bir kilometreden tespit edebildiğini, üretilen sinyalle karıştırma, aldatma, kontrolü ele geçirmenin mümkün olabildiğini söyledi. Bağcı, şu değerlendirmede bulundu:

Altı ay içinde sahada test edilebilir bir ürün vermeyi hedefliyoruz. Bu süreyi iş ortaklarıyla kısaltabiliriz. Hedefimiz, bir kilometre menzilde tespit yapmak, 500 metreye kadar karıştırma, aldatma, kontrolü ele geçirme fonksiyonlarını etkin şekilde kullanmak. İHA ile kumanda mesafesi arttıkça sinyal zayıflıyor, sizin etki gücünüz de artıyor. Ürünün hedeflenen çıkış gücü iki vat. Bu güç 500 metre civarında karıştırma fonksiyonunu sağlayabilir hâle getiriyor ürünü. Ülkemizde bu şekilde mini boyutta yapılan bir çalışma bildiğimiz kadarıyla şu anda yok. Dünyada da iki firma yapıyor. Hedefimiz, ülkemize bu teknolojiyi kazandırmak.