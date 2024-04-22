MKE’nin geliştirdiği Millî Deniz Topu, TCG AKHİSAR’a monte edildi!

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE AŞ ile ortak olarak geliştirilen ilk 76/62 mm Millî Deniz Topu, TCG AKHİSAR’a monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hâle getirildi.

Deniz platformlarının vurucu gücü olan 76/62 mm Milli Deniz Topunun, geçtiğimiz yıllarda Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından yerlileştirme çalışmaları kapsamında çalışmaya başlanılmıştı. 12 ay gibi kısa bir sürede Ar-Ge çalışmaları tamamlandıktan sonra prototipi geliştirildi.

17.000 parçadan oluşan Milli Deniz Topu kara atışları, liman ve seyir testlerini başarıyla tamamladı. Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında geliştirilen 2 gemide, Milli Deniz Topu kullanılacak.

Milli Deniz Topu, TCG AKHİSAR'a monte edilerek istihbarat gözetleme ve keşif, arama kurtarma, terörizmle mücadele, denizde denetim harekatı, deniz özel harekatı gibi temel görevlerde görevini gerçekleştirecek.

MİLLİ DENİZ TOPU DAHA ÖNCE TCG BEYKOZ'A EKLENMİŞTİ

MKE'nin yerli 76 mm deniz topu projesi kara test atışlarından sonra denizde gerçekleştirilecek testler için Refakat ve Karakol Filosu Komodorluğuna bağlı TCG BEYKOZ korvetine entegre edildi.

TCG BEYKOZ'a entegre edilen Milli Deniz Topu, liman ve deniz testlerinin şartlarından biri olan kara bombardımanı, su üstü atışları ve uçaksavar atışlarını başarıyla tamamlayarak testlerden geçti. DefenceTurk'ün haberine göre 20 kilometre menzile sahip Milli Deniz Topu, 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabiliyor.