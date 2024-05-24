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Haberler > Teknoloji > NY TASARIM, Özgün desenli sehpaları ile mobilya sektöründe fark katıyor!

NY TASARIM, Özgün desenli sehpaları ile mobilya sektöründe fark katıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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NY TASARIM, Özgün desenli sehpaları ile mobilya sektöründe fark katıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul, Mayıs 2024 – Yenilikçi mobilya tasarımlarının öncüsü NY TASARIM, sınırsız ve zamansız tasarımlar vizyonu ile sektörde ezberleri bozmaya devam ediyor.

Mercury koleksiyonunun yan sehpa modellerini piyasaya süren NY TASARIM, özgün desenleri ve farklı tarzlara hitap eden estetik anlayışı ile dikkat çekiyor.

KOLEKSİYONLAR VE TARZLAR

Mayıs ayında piyasaya sürülen Mercury koleksiyonunun yan sehpa modelleri, klasik, modern, sofistike, minimalist ve natüralist gibi çeşitli tarzlara hitap eden desenleriyle dikkat çekiyor. Koleksiyon hem iç mekan hem de dış mekan dekorasyonunda şıklık ve fonksiyon sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. NY TASARIM, tamamlayıcı mobilya üretiminde estetik zenginliği ve kullanıcı dostu fonksiyonelliği ile sektöre öncülük ediyor.

İÇ VE DIŞ MEKAN KULLANIMI

NY TASARIM'ın ürünleri, iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. Hem iç mekan dekorasyonunda şıklık ve fonksiyon sağlar hem de dış mekanlarda dayanıklılığıyla göz kamaştırır. Ürünler, suya ve güneşe dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, bu da onları uzun ömürlü kılar ve dış mekan kullanımına uygun hale getirir. Ayrıca, istenirse LED ışık ile gece kullanımı için de uygun olan modeller sunulmaktadır. Bu özellik, mobilyaların mekanlara 24 saat estetik katmasını sağlar ve kullanım çeşitliliğini artırır.

NY TASARIM, Özgün desenli sehpaları ile mobilya sektöründe fark katıyor! - 1. Resim

TEKNOLOJİ VE ÇEVRE DUYARLILIĞI

2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren NY TASARIM, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, inovasyon odaklı araştırmalar yapmakta ve çevreye duyarlılık ilkesiyle hareket etmektedir. Şirketin bu yaklaşımı, yeni nesil tamamlayıcı mobilya üretiminde bir adım öne çıkmasını sağlıyor. NY TASARIM'ın ürünleri, estetik açıdan zengin tasarımları, üstün kalitesi, dayanıklılığı ve fonksiyonel çözümleriyle öne çıkmaktadır. Ultra parlak, ultra mat ve üç boyutlu dokulu yüzey seçenekleriyle sunulan ürünler, her zevke ve mekana uyum sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.

UZMAN ÇÖZÜM ORTAKLARI

NY TASARIM, uzman çözüm ortakları ile çalışarak projelerin her aşamasında profesyonel destek sağlamaktadır. İş birliği yapılan firmalar, mobilya tasarımı ve üretiminde yüksek kalite standartlarını benimsemiş, yenilikçi ve güvenilir partnerlerdir. Bu sayede, müşterilere en iyi hizmeti sunarak, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını garantilemektedir.

NY TASARIM, Özgün desenli sehpaları ile mobilya sektöründe fark katıyor! - 2. Resim

KURUMSAL HİZMETLER VE MARKA DEĞERİ

NY TASARIM, kurumsal marka değerini artırmak isteyen firmalara özgün desenlerle yapılan tamamlayıcı mobilya üretimi hizmeti sunarak yeni mimari farklılıklar katmayı hedeflemektedir. Yüksek teknoloji ile sanatın birleştiği geniş ürün yelpazesi, otellerden kafelere, restoranlardan ofislere kadar birçok alanda kullanılmaya uygun hizmetler sunmaktadır. Kurumsal müşteriler için özel tasarım ve üretim çözümleri sunan NY TASARIM, markaların mekanlarına estetik ve işlevsellik katmaktadır.

PAKETLEME VE LOJİSTİK

NY TASARIM, paketleme ve lojistik konularında da özenle hareket etmektedir. Ürünler, taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde özenle paketlenir ve müşterilere güvenle ulaştırılır. Lojistik süreçlerinde hızlı ve güvenilir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktadır. Şirket, müşteri odaklı yaklaşımıyla hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin taleplerine cevap vermektedir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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