OLED ekranlı iPad mini tanıtıldı: İşte yeni özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple, iPad mini’yi OLED ekran, A20 Pro işlemci ve suya dayanıklı yeni tasarımla yeniledi. Türkiye’de 48.999 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak tablet, 28 Ekim’de ön siparişe açılacak ve 6 Kasım’da satışa çıkacak.

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Apple’ın kompakt tableti iPad mini, ekranından gövdesine kadar kapsamlı bir değişim geçirdi. Yeni modelde ekran büyürken çerçeve inceliyor, A20 Pro işlemci, yenilenen ses sistemi ve daha hızlı bağlantı teknolojileri de küçük tableti özellikle oyun, içerik üretimi ve taşınabilirlik arayan kullanıcılar için daha güçlü bir seçeneğe dönüştürüyor.

8,5 İNÇ OLED EKRANA GEÇİLDİ

Yeni iPad mini’nin en önemli yeniliği, 8,5 inçlik Super Retina XDR OLED ekranı. Önceki nesle göre yüzde 24 incelen çerçeveler, cihazın kapladığı alanı büyütmeden daha geniş bir görüntüleme yüzeyi sağlıyor.

Apple, OLED panelle daha derin siyahlar ve yüksek kontrast sunarken parlak ortamlardaki yansımaları azaltmak isteyenler için nano-texture cam seçeneğini de seriye getiriyor.

2316×1512 piksel çözünürlüklü ekran, tam ekranda 600 nit, HDR içeriklerde ise 1.200 nit tepe parlaklığa ulaşıyor. Nano-texture cam yalnızca 256 GB ve 512 GB modellerde seçilebiliyor.

512 GB MODELDE DAHA GÜÇLÜ İŞLEMCİ YAPILANDIRMASI

İki nanometre üretim teknolojisini kullanan A20 Pro, Apple’ın ölçümlerine göre önceki nesle kıyasla çok çekirdekli işlemci performansında yüzde 60’a, grafiklerde 2,7 kata ve yapay zeka görevlerinde 4,5 kata kadar artış sağlıyor.

Ancak depolama seçimi işlemciyi de etkiliyor. 128 GB ve 256 GB sürümlerde beş çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli Neural Engine bulunurken 512 GB model, altı çekirdekli CPU ve toplam 32 çekirdekli çift Neural Engine taşıyor. Yedi çekirdekli GPU ise bütün seçeneklerde ortak.

DAHA İNCE GÖVDE VE IP67 KORUMASI

Gövde kalınlığı 5,4 milimetreye inerken Wi-Fi modelinin ağırlığı 255 gram, hücresel bağlantılı versiyonun ağırlığı 263 gram olarak açıklanıyor. Gece Yarısı ve Yıldız Işığı renkleri sunuluyor.

IP67 sertifikası, kontrollü laboratuvar koşullarında bir metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanımı ifade ediyor. Parmak iziyle kilit açmak için üst düğmedeki Touch ID korunuyor.

KAMERA VE SES SİSTEMİ YENİLENDİ

12 megapiksellik Center Stage ön kamera uzun kenara taşındı. Böylece yatay kullanımda görüntülü görüşmeler için daha uygun bir kamera konumu sağlanıyor. Arka taraftaki 12 megapiksellik kamera ise saniyede 60 kareye kadar 4K video kaydedebiliyor.

Acoustic Display adlı yeni ses sisteminde bas hoparlörleri ekranla birlikte çalışıyor; tiz hoparlörleri camla alüminyum gövde arasına gizleniyor.

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HIZLI ŞARJ VE YENİ BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

N1 çipi Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği getirirken hücresel modellerde C2 modem kullanılıyor. Apple, Wi-Fi üzerinden internette gezinme veya video izleme için 10 saate kadar kullanım süresi açıklıyor. Ayrı satılan 35 W veya üzeri adaptörle yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 şarja ulaşılabiliyor.

YENİ IPAD MİNİ TÜRKİYE FİYATI

Standart camlı Wi-Fi modellerinde 128 GB sürüm 48.999 TL, 256 GB sürüm 55.999 TL, 512 GB sürüm ise 69.999 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Wi-Fi + Cellular seçeneklerinde fiyatlar aynı kapasite sırasıyla 59.499 TL, 66.499 TL ve 80.499 TL’ye yükseliyor. Nano-texture cam tercih edildiğinde uygun modellerin fiyatına 7.000 TL ekleniyor.

Model için ön siparişler 28 Ekim saat 20.10’da başlayacak. Yeni iPad mini, 6 Kasım’da satışa sunulacak. Apple Pencil Pro ve USB-C bağlantılı Apple Pencil desteği de devam ediyor.

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